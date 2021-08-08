تشكيل الزمالك – إمام عاشور وأوباما و5 ناشئين يواجهون المجد السكندري وديا

الأحد، 08 أغسطس 2021 - 17:05

كتب : أحمد شوقي صلاح

باتريس كارتيرون مدرب الزمالك

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه الذي يواجه فريق المجد السكندري وديا، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري.

وضم تشكيل الزمالك 5 ناشئين، مدعومين بعدد من لاعبي الفريق الأول مثل إمام عاشور ويوسف إبراهيم "أوباما".

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي..

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حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع : أحمد زكي – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – حازم إمام

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – إمام عاشور – سيد عبد الله "نيمار" – يوسف أسامة - يوسف إبراهيم "أوباما"

خط الهجوم : حميد أحداد

ويتشارك الزمالك صدارة جدول الترتيب مع الأهلي برصيد 64 نقطة لكل منهما، لكن الأحمر يتصدر بفارق المواجهات المباشرة.

الزمالك المجد السكندري
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