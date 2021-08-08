تشكيل الزمالك – إمام عاشور وأوباما و5 ناشئين يواجهون المجد السكندري وديا
الأحد، 08 أغسطس 2021 - 17:05
كتب : أحمد شوقي صلاح
أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه الذي يواجه فريق المجد السكندري وديا، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري.
وضم تشكيل الزمالك 5 ناشئين، مدعومين بعدد من لاعبي الفريق الأول مثل إمام عاشور ويوسف إبراهيم "أوباما".
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي..
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
الدفاع : أحمد زكي – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – حازم إمام
خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – إمام عاشور – سيد عبد الله "نيمار" – يوسف أسامة - يوسف إبراهيم "أوباما"
خط الهجوم : حميد أحداد
ويتشارك الزمالك صدارة جدول الترتيب مع الأهلي برصيد 64 نقطة لكل منهما، لكن الأحمر يتصدر بفارق المواجهات المباشرة.