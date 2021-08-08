تشكيل الزمالك – إمام عاشور وأوباما و5 ناشئين يواجهون المجد السكندري وديا

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه الذي يواجه فريق المجد السكندري وديا، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري.

وضم تشكيل الزمالك 5 ناشئين، مدعومين بعدد من لاعبي الفريق الأول مثل إمام عاشور ويوسف إبراهيم "أوباما".

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع : أحمد زكي – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – حازم إمام

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – إمام عاشور – سيد عبد الله "نيمار" – يوسف أسامة - يوسف إبراهيم "أوباما"

خط الهجوم : حميد أحداد

ويتشارك الزمالك صدارة جدول الترتيب مع الأهلي برصيد 64 نقطة لكل منهما، لكن الأحمر يتصدر بفارق المواجهات المباشرة.