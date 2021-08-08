انتهت - ليفربول (1) - (1) أتلتيك بلباو
الأحد، 08 أغسطس 2021 - 16:55
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة ليفربول وأتليتك بلباو الودية استعدادا للموسم الجديد.
اللقاء ينطلق الساعة 5:30 مساء وتنقله قناة أون تايم سبورتس 2.
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نهاية المباراة
ق54: أليكس بيرينجير يسجل التعادل لبلباو من متابعة عرضية إيكر موناين
De goal van Berenguer!! Bilbao zet de score op 1-1 Liverpool vs Athletic Bilbao #liverpool #premier_league #laliga pic.twitter.com/wKPzqWSKpp— devoetbalexpert (@devoetbalexper1) August 8, 2021
خروج أندي روبرتسون ومشاركة الشاب أوين بيك.
نهاية الشوط الأول
ق42: إصابة قوية لأندي روبرتسون بعد انزلاقه أثناء محاولة الضغط على لاعب بلباو.
ق30: إلغاء هدف لساديو ماني بداع التسلل.
ق16: ليفربول في هجمة مرتدة رائعة بقيادة صلاح الذي يمرر عرضية ولا أروع تجد جوتا الذي يسدد لكن دفاع بلباو يشتت من على خط المرمى.
ق13: بصناعة ماني.. دييجو جوتا يسجل الأول لليفربول. السنغالي يحصل على الكرة بعد الضغط على الدفاع أثناء التحضير ويمرر لجوتا الذي لا يخطئ المرمى.
1-0 Jota! ⚽️
🎥 @PassLikeThiago pic.twitter.com/yWzVFR4uAh— Anfield Watch (@AnfieldWatch) August 8, 2021
ق12: خولين أريزابالاجا يتصدى أمام محمد صلاح شبه المنفرد.
ق11: تسديدة من داخل منطقة الجزاء من إيكر مونايين تمر بجوار قائم أليسون بيكر.
انطلاق المباراة
اللقاء يبدأ في الخامسة والنصف حسبما أعلن نادي ليفربول
اللقاء ينطلق بعد قليل