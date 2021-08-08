انتهت - ليفربول (1) - (1) أتلتيك بلباو

الأحد، 08 أغسطس 2021 - 16:55

كتب : FilGoal

أندي روبرتسون - ليفربول - أتلتيك بلباو

تابع مباشرة مباراة ليفربول وأتليتك بلباو الودية استعدادا للموسم الجديد.

اللقاء ينطلق الساعة 5:30 مساء وتنقله قناة أون تايم سبورتس 2.

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نهاية المباراة

ق54: أليكس بيرينجير يسجل التعادل لبلباو من متابعة عرضية إيكر موناين

خروج أندي روبرتسون ومشاركة الشاب أوين بيك.

نهاية الشوط الأول

ق42: إصابة قوية لأندي روبرتسون بعد انزلاقه أثناء محاولة الضغط على لاعب بلباو.

ق30: إلغاء هدف لساديو ماني بداع التسلل.

ق16: ليفربول في هجمة مرتدة رائعة بقيادة صلاح الذي يمرر عرضية ولا أروع تجد جوتا الذي يسدد لكن دفاع بلباو يشتت من على خط المرمى.

ق13: بصناعة ماني.. دييجو جوتا يسجل الأول لليفربول. السنغالي يحصل على الكرة بعد الضغط على الدفاع أثناء التحضير ويمرر لجوتا الذي لا يخطئ المرمى.

ق12: خولين أريزابالاجا يتصدى أمام محمد صلاح شبه المنفرد.

ق11: تسديدة من داخل منطقة الجزاء من إيكر مونايين تمر بجوار قائم أليسون بيكر.

انطلاق المباراة

اللقاء يبدأ في الخامسة والنصف حسبما أعلن نادي ليفربول

اللقاء ينطلق بعد قليل

ليفربول
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