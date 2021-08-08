الإصابة تبعد أجويرو ولونجلي عن لقاء يوفنتوس في كأس خوان جامبر

الأحد، 08 أغسطس 2021 - 16:34

كتب : FilGoal

أجويرو

أعلن برشلونة اليوم الأحد إصابة لاعبيه سيرخيو أجويرو وكليمون لونجلي وغيابهما عن لقاء يوفنتوس في كأس خوان جامبر الودية.

ويستضيف برشلونة فريق يوفنتوس في ملعب كامب نو اليوم الأحد الساعة 9 مساء.

وأوضح النادي الكاتالوني عبر موقعه الرسمي أن لونجلي يعاني من إصابة في ركبته اليمنى.

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بينما أجويرو مصاب في عضلة السمانة بقدمه اليمنى وستكشف فحوصات عن تفاصيل الإصابة والمدة التي يحتاجها المهاجم للتعافي.

وعلى الجانب الآخر، دخل فيليبي كوتينيو قائمة الفريق لمواجهة يوفنتوس.

ولقاء يوفنتوس هو الإعدادي الخامس لبرشلونة قبل الموسم الجديد.

فاز برباعية على خيمانيستك وبنتيجة 3-1 أمام جيرونا وبثلاثية على شتوتجارت وخسر 2-1 ضد سالزبورج.

ويستهل برشلونة مشواره في الدوري الإسباني باستضافة ريال سوسييداد في 15 أغسطس المقبل.

برشلونة أجويرو لونجلي
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