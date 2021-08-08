فريال أشرف: أتمنى تراجع اللجنة الأولمبية عن قرار استبعاد الكاراتيه من الأولمبياد

الأحد، 08 أغسطس 2021 - 15:07

كتب : FilGoal

فريال أشرف تتفوق في نصف نهائي كاراتيه

طالبت فريال أشرف صاحبة ذهبية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020 اللجنة الدولية الأولمبية بمراجعة قرارها بإقصاء لعبة الكاراتيه من الأولمبياد المقبل.

وحصدت فريال ذهبية غالية لمصر في منافسات وزن أكثر من 61 كلج في لعبة الكاراتيه التي ظهرت لأول مرة في الأولمبياد هذا العام، على أن تختفي في الأولمبياد المقبل.

وقالت فريال في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الدولي للكاراتيه: "لقد أظهرنا مدى جمال رياضتنا خلال الأولمبياد".

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وأضافت أول سيدة مصرية تفوز بميدالية ذهبية في التاريخ "كنا نستحق أن نكون هنا ونشارك".

وواصلت "أتمنى أن تغير اللجنة الأولمبية قرارها وتشارك لعبة الكاراتيه مرة أخرى في الألعاب الأولمبية في المستقبل".

وشارك 82 متسابقا من 36 دولة في لعبة الكاراتيه بالأولمبياد، وعاد 20 لاعبا ولاعبة إلى بلادهم بميداليات.

من جهته، ناشد أنطونيو إسبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه اللجنة الأولمبية الدولية بإعادة النظر في قرار إلغاء لعبة الكاراتيه من برنامج أولمبياد باريس 2024.

وقال إسبينوس في مؤتمر صحفي: "لقد أظهرنا للعالم بشكل قاطع أن الكاراتيه هي رياضة فريدة من نوعها وأظهرنا المزايا التي اكتسبناها لإضافتها إلى البرنامج الأولمبي".

وأضاف "يمكن لجميع عشاق الرياضة في جميع أنحاء العالم الاستمتاع بالقيم المضافة التي يجلبها الكاراتيه للحركة الأولمبية".

وتابع "حان الوقت الآن لمناشدة اللجنة الأولمبية الدولية بالإبقاء على الكاراتيه في الأولمبياد، فنحن في أفضل وضع للاستمرار في الألعاب الأولمبية".

وأكمل رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه "سنتطور كرياضة أفضل وأسرع تحت المظلة الأولمبية أكثر".

وأتم "بعد نجاحنا في طوكيو، يجب على اللجنة الأولمبية الدولية أن تظهر تضامنها في اعتبار الكاراتيه رياضة أولمبية دائمة".

الـ20 ميدالية أولمبية للكاراتيه كان بينها ذهبية فريال أشرف عبد العزيز وبرونزية جيانا فاروق.

سيدة ثالثة اقتنصت ميدالية لمصر وهي هداية ملاك في لعبة التايكوندو، بجوار 3 ميداليات للرجال، أحمد الجندي فضية الخماسي الحديث وسيف عيسى في التايكوندو ومحمد إبراهيم السيد "كيشو" في المصارعة الرومانية.

فريال أشرف
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