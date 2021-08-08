تايمز: توتنام اتفق على ثمن شراء لاوتارو.. ورومانو: إنتر لن يبيع

الأحد، 08 أغسطس 2021 - 13:40

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - الأرجنتين

قالت صحيفة صنداي تايمز البريطانية إن توتنام اتفق مع إنتر ميلان على ثمن شراء اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وأشارت إلى أن فريق سبيرز سيدفع حوالي 60 مليون جنيه إسترليني للظفر بالمهاجم البالغ عمره 23 عاما.

بينما كتب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو في تويتر أن إنتر لن يبيع اللاعب الذي يريده توتنام وكذلك أتليتكو مدريد.

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وأضاف "بعد بيع إنتر لروميلو لوكاكو سيبقي على لاوتارو".

وكتبت تقارير أخرى أن أرسنال مهتم بالتعاقد مع مارتينيز الذي ينتهي عقده مع إنتر في 2023.

رغم الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها فريق إنتر حامل لقب الدوري الإيطالي، يتمسك بنجمه الذي حصل على خدماته في 2018 قادما من راسينج كلوب الأرجنتيني.

وبخلاف مارتينيز، يستعد إنتر لبيع نجمه روميلو لوكاكو إلى تشيلسي مقابل 97 مليون جنيه إسترليني وفقا لما ذكرته شبكة سكاي سبورتس.

وفي وقت سابق، باع النادي ظهيره المغربي أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان مقابل 60 مليون يورو.

وباع أيضا ماتيو بوليتانو وأنتونيو كاندريفا وريجوبرتو ريفاس.

وضم 5 لاعبين أبرزهم ماتيو دارميان مقابل 2.5 مليون يورو.

بينما توتنام ضم الحارس بييرلويجي كوليني والمدافع كريستيان روميرو والجناح براين خيل.

لاوتارو مارتينيز إنتر ميلان توتنام
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