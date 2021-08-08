أولمبياد طوكيو 2020 - أمريكا تخطف صدارة جدول الميداليات في الساعات الأخيرة

اقتنصت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة جدول الميداليات بأولمبياد طوكيو في الساعات الأخيرة من الصين.

واختتمت منافسات أولمبياد طوكيو صباح الأحد.

منذ بداية الدورة الأولمبية والصين تتصدر جدول الميداليات، وكانت تتصدر حتى الساعات الأخيرة برصيد 38 ذهبية، مقابل 36 لأمريكا.

لكن أبناء العم سام حصدوا 3 ذهبيات ليتصدروا جدول الميداليات في نهاية الأولمبياد.

كانت الولايات المتحدة الأكثر حصدا للميداليات بشكل عام قبل أيام من نهاية المنافسات.

وأنهت أمريكا الأولمبياد بـ39 ذهبية و41 فضية و33 برونزية، ما مجموعه 113 ميدالية.

وجاء الصين في المركز الثاني برصيد 38 ذهبية و32 فضية و18 برونزية، بمجموع 88 ميدالية.

أصحاب الأرض حصدوا 58 ميدالية متنوعة، 27 ذهبية و14 فضية و17 برونزية لتحتل اليابان المركز الثالث.

أما بريطانيا العظمى فتصدرت الدول الأوروبية حصدا للميداليات، بـ22 ذهبية و21 فضية و22 برونزية.

واحتلت روسيا، التي شاركت تحت العلم الأولمبي، المركز الخامس برصيد 20 ذهبية و28 فضية و23 برونزية.

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