18 ميدالية متنوعة.. حصاد العرب في أولمبياد طوكيو 2020

في مشاركة تاريخية للرياضيين العرب، حصد لاعبو الوطن العربي 18 ميدالية متنوعة بأولمبياد طوكيو.

واختتمت منافسات أولمبياد طوكيو صباح الأحد.

الميداليات العربية توزعت بين 5 ذهبيات و5 فضيات، و8 برونزيات.

مصر كانت صاحبة العدد الأكبر، بحصد 6 ميداليات، 1 ذهبية و1 فضية و4 برونزيات، واحتلت المركز 54 في جدول الميداليات بين كل الدول بشكل عام.

لكن قطر حلت في المركز 41 بسبب حصد ميداليتين ذهبيتين، بالإضافة إلى برونزية.

وحصدت تونس ميداليتين، واحدة ذهبية وأخرى فضية، والأردن ميداليتين واحدة فضية والأخرى برونزية.

وتوزعت باقي الميداليات العربية على المغرب (ذهبية) والسعودية والبحرين (فضية) والكويت وسوريا (برونزية).

وجاءت الميداليات العربية على النحو التالي:-

مصر

فريال أشرف.. ‏ذهبية الكاراتيه

أحمد الجندي.. فضية الخماسي الحديث

هداية ملاك.. برونزية التايكوندو

سيف عيسى.. برونزية التايكوندو

محمد إبراهيم "كيشو".. بروزنية المصارعة الرومانية

جيانا فاروق.. برونزية الكاراتيه

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🚨عاجــل

فريال عبد العزيز تسطر اسمها بأحرف من ذهب وتهدي مصر أول ميدالية من المعدن النفيس في "طوكيو 2020" 👏🥇🇪🇬#طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو#Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/1M2THe63Lc — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 7, 2021

قطر

معتز برشم.. ذهبية الوثب العالي بألعاب القوى

فارس حسونة.. ذهبية رفع أثقال

منتخب قطر.. برونزية الكرة الشاطئية

تونس

أحمد حفناوي.. ذهبية في السباحة

محمد خليل الجندوبي.. فضية التايكوندو

الأردن

صالح الشرباتي.. فضية التايكوندو

عبد الرحمن المصاطفة.. برونزية الكاراتيه

المغرب

سفيان البقالي.. ذهبية 3000م موانع بألعاب قوى

السعودية

طارق حامدي.. فضية الكاراتيه

البحرين

كالكيدان جيزاين.. فضية 10000متر سيدات، ألعاب قوى

الكويت

عبد الله الرشيدي.. برونزية الرماية

سوريا

معن أسعد.. برونزية رفع الأثقال

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