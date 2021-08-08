18 ميدالية متنوعة.. حصاد العرب في أولمبياد طوكيو 2020

الأحد، 08 أغسطس 2021 - 11:58

كتب : FilGoal

حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020

في مشاركة تاريخية للرياضيين العرب، حصد لاعبو الوطن العربي 18 ميدالية متنوعة بأولمبياد طوكيو.

واختتمت منافسات أولمبياد طوكيو صباح الأحد.

الميداليات العربية توزعت بين 5 ذهبيات و5 فضيات، و8 برونزيات.

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 - ظهور 26 حالة كورونا جديدة قبل حفل الختام أولمبياد طوكيو 2020 - نهاية المشاركات المصرية بمنافسات الدراجات لـ ابتسام زايد أولمبياد طوكيو 2020 – يحيى خالد ضمن فريق كل النجوم لمنافسات كرة اليد أولمبياد طوكيو 2020 - البرازيل تحافظ على الذهب وتصعق إسبانيا بهدف مالكوم

مصر كانت صاحبة العدد الأكبر، بحصد 6 ميداليات، 1 ذهبية و1 فضية و4 برونزيات، واحتلت المركز 54 في جدول الميداليات بين كل الدول بشكل عام.

لكن قطر حلت في المركز 41 بسبب حصد ميداليتين ذهبيتين، بالإضافة إلى برونزية.

وحصدت تونس ميداليتين، واحدة ذهبية وأخرى فضية، والأردن ميداليتين واحدة فضية والأخرى برونزية.

وتوزعت باقي الميداليات العربية على المغرب (ذهبية) والسعودية والبحرين (فضية) والكويت وسوريا (برونزية).

وجاءت الميداليات العربية على النحو التالي:-

مصر

فريال أشرف.. ‏ذهبية الكاراتيه

أحمد الجندي.. فضية الخماسي الحديث

هداية ملاك.. برونزية التايكوندو

سيف عيسى.. برونزية التايكوندو

محمد إبراهيم "كيشو".. بروزنية المصارعة الرومانية

جيانا فاروق.. برونزية الكاراتيه

قطر

معتز برشم.. ذهبية الوثب العالي بألعاب القوى

فارس حسونة.. ذهبية رفع أثقال

منتخب قطر.. برونزية الكرة الشاطئية

تونس

أحمد حفناوي.. ذهبية في السباحة

محمد خليل الجندوبي.. فضية التايكوندو

الأردن

صالح الشرباتي.. فضية التايكوندو

عبد الرحمن المصاطفة.. برونزية الكاراتيه

المغرب

سفيان البقالي.. ذهبية 3000م موانع بألعاب قوى

السعودية

طارق حامدي.. فضية الكاراتيه

البحرين

كالكيدان جيزاين.. فضية 10000متر سيدات، ألعاب قوى

الكويت

عبد الله الرشيدي.. برونزية الرماية

سوريا

معن أسعد.. برونزية رفع الأثقال

مصر طوكيو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
18 ميدالية متنوعة.. حصاد العرب في أولمبياد طوكيو 2020 39 دقيقة | طوكيو 2020
مؤتمر وداع برشلونة - ميسي: فعلت المستحيل للبقاء.. باريس؟ لم أقرر بعد 59 دقيقة | أوروبا
أولمبياد طوكيو 2020 - ظهور 26 حالة كورونا جديدة قبل حفل الختام ساعة | طوكيو 2020
أثلتيك: فيلا عرض جريليش على يونايتد وريال مدريد قبل بيعه لـ سيتي ساعة | ميركاتو
جورجينيو: لوكاكو إضافة كبيرة لـ تشيلسي ساعة | ميركاتو
جوارديولا بعد خسارة الدرع الخيرية: قد لا نضم مهاجما جديدا للفريق ساعة | ميركاتو
بوكيتينو عن ميسي: أي مدرب يتمنى قيادة الأفضل 2 ساعة | ميركاتو
مواعيد مباريات الأحد 8 أغسطس 2021.. الدوري المصري وليفربول وريال مدريد وبرشلونة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 2 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 3 خبر في الجول - الأهلي يضم ميكيسون مقابل 14 مليون جنيه 4 انتهت كرة اليد في طوكيو - مصر (31)-(26) ألمانيا.. إلى المربع الذهبي
قد ينال إعجابك