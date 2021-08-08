أولمبياد طوكيو 2020 - ظهور 26 حالة كورونا جديدة قبل حفل الختام

أفادت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 بظهور 26 حالة مصابة بفيروس كورونا قبل ساعات من حفل الختام.

ووصل عدد المصابين بالفيروس في منافسات الأولمبياد بين لاعبين ومدربين وإداريين ومساعدين إلى 430 حالة منذ مطلع يوليو الجاري.

الحالات الجديدة لا يتواجد ضمنها أي رياضي شارك في دورة الألعاب الأولمبية.

واختتمت المنافسات قبل ساعات، على أن يقام حفل الختام ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

في السياق نفسه، سجلت مدينة طوكيو 4066 حالة إصابة بالفيروس يوم الأحد.