أثلتيك: فيلا عرض جريليش على يونايتد وريال مدريد قبل بيعه لـ سيتي

الأحد، 08 أغسطس 2021 - 11:14

كتب : FilGoal

جاك جريليش مانشستر سيتي في الدرع الخيرية

في ظل اهتمام عدة أندية بالحصول على خدماته، كان يسعى أستون فيلا لبيع نجمه بأعلى سعر، لذلك طرق باب مانشستر يونايتد وريال مدريد وفقا لما ذكرته شبكة ذا أثلتيك الأمريكية.

جاك جريليش

النادي : مانشستر سيتي

وقالت الأخيرة إن فيلا عرض خدمات جاك جريليش (25 عاما) على يونايتد وريال مدريد، جناح منتخب إنجلترا تألق في الموسم الماضي وقدم أداء طيبا في يورو 2020 وبات حفاظ ناديه عليه صعبا.

لذلك سارع مانشستر سيتي بالحصول على خدماته، دفع 100 مليون جنيه إسترليني للظفر به.

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وبات جريليش أغلى لاعب إنجليزي في التاريخ وأعلى صفقة تتم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك جريليش، ذو الأصول الأيرلندية، بديلا في لقاء سيتي وليستر سيتي يوم السبت الذي حسمه الأخير بهدف في الدرع الخيرية.

قضى جريليش 8 سنوات في فيلا، تخللها موسم وحيد لعب فيه معارا لنوتس كاونتي.

قبل أن ينضم منذ أيام لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

جريليش مانشستر سيتي
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