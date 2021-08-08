جورجينيو: لوكاكو إضافة كبيرة لـ تشيلسي

الأحد، 08 أغسطس 2021 - 11:04

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - إنتر

أشاد جورجينيو لاعب وسط تشيلسي بروميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الذي قالت تقارير إنه اقترب كثيرا من العودة إلى الأول.

روميلو لوكاكو

النادي : إنتر ميلان

تشيلسي

وصرح الإيطالي لقناة TNT Sports "لوكاكو قدم مواسم ممتازة وفاز بالدوري الإيطالي، بالتأكيد سيضيف كثيرا للفريق".

وواصل "أي لاعب ينضم سيساهم كثيرا مع النادي. لنرى ما سيحدث".

أخبار متعلقة
بوكيتينو عن ميسي: أي مدرب يتمنى قيادة الأفضل جوارديولا بعد خسارة الدرع الخيرية: قد لا نضم مهاجما جديدا للفريق مواعيد مباريات الأحد 8 أغسطس 2021.. الدوري المصري وليفربول وريال مدريد وبرشلونة أولمبياد طوكيو 2020 - نهاية المشاركات المصرية بمنافسات الدراجات لـ ابتسام زايد

وأضاف "تركيزي منصب على الفوز بالألقاب، شيء يثلج الصدر وتدمنه. الكرة الذهبية؟ لن أعلق. لا يوجد ما أقوله، الأمر يتعلق بالعمل الجاد في الملعب، الفوز بالألقاب والعودة للمنزل بالميداليات. تركيزي منصب على ذلك".

وقالت شبكة سكاي سبورتس إن لوكاكو (28 عاما) اقترب كثيرا من تشيلسي مقابل 115 مليون يورو.

وسئل جورجينيو عن إمكانية التتويج بالكرة الذهبية نظرا لأدائه الرائع في الموسم الماضي الذي توج فيه بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي قبل أن يفوز باليورو مع منتخب بلده.

لوكاكو تشيلسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأهلي يقرر منح مكافأة الميدالية الذهبية لـ جيانا فاروق ساعة | طوكيو 2020
هيثم شعبان يكشف سبب خروج ريان مبكرا ضد المقاصة: يبدو مشتتا 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر حسام حسن: أين الشخص الذي تكبرونه ليتصرف مع كاف.. وألعب للفوز حتى في المباريات الودية 2 ساعة | الدوري المصري
طرح كراسة الشروط الخاصة بحقوق تسمية استاد الأهلي خلال أسبوع 2 ساعة | الدوري المصري
تعرف على تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الأهلي مع شركات "الأهلي" الثلاث 2 ساعة | الدوري المصري
كوكا يهدر ركلة ترجيح في وداع أولمبياكوس لتصفيات دوري أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر كارتيرون: المنافس سيخوض مباريات ودية.. والاتحاد حاول "إيقاف المباراة" 2 ساعة | الدوري المصري
اكتمل فريق الأحلام.. ولكن ماذا عن بوتشيتينو؟ 2 ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 2 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد 3 انتهت أولمبياد طوكيو يد – مصر (23)-(27) فرنسا.. نهاية المباراة 4 انتهت أولمبياد طوكيو – يد مصر (31)-(33) إسبانيا.. نهاية المباراة
قد ينال إعجابك