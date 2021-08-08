جورجينيو: لوكاكو إضافة كبيرة لـ تشيلسي

أشاد جورجينيو لاعب وسط تشيلسي بروميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الذي قالت تقارير إنه اقترب كثيرا من العودة إلى الأول.

روميلو لوكاكو النادي : إنتر ميلان تشيلسي

وصرح الإيطالي لقناة TNT Sports "لوكاكو قدم مواسم ممتازة وفاز بالدوري الإيطالي، بالتأكيد سيضيف كثيرا للفريق".

وواصل "أي لاعب ينضم سيساهم كثيرا مع النادي. لنرى ما سيحدث".

وأضاف "تركيزي منصب على الفوز بالألقاب، شيء يثلج الصدر وتدمنه. الكرة الذهبية؟ لن أعلق. لا يوجد ما أقوله، الأمر يتعلق بالعمل الجاد في الملعب، الفوز بالألقاب والعودة للمنزل بالميداليات. تركيزي منصب على ذلك".

وقالت شبكة سكاي سبورتس إن لوكاكو (28 عاما) اقترب كثيرا من تشيلسي مقابل 115 مليون يورو.

وسئل جورجينيو عن إمكانية التتويج بالكرة الذهبية نظرا لأدائه الرائع في الموسم الماضي الذي توج فيه بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي قبل أن يفوز باليورو مع منتخب بلده.