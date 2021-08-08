جوارديولا بعد خسارة الدرع الخيرية: قد لا نضم مهاجما جديدا للفريق

الأحد، 08 أغسطس 2021 - 10:47

كتب : FilGoal

جوارديولا

شدد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن فريقه قد يخوض الموسم الجديد بالقائمة الحالية من اللاعبين دون انتداب مهاجم ليعوض سيرخيو أجويرو الذي رحل إلى برشلونة.

وقال الإسباني في تصريحات صحفية بعد خسارة الدرع الخيرية يوم السبت أمام ليستر سيتي بهدف:"الأمر يعتمد على الإمكانية. لو نستطيع ضم مهاجم سنفعل ذلك، وإلا فسنخوض الموسم بلا مهاجم".

ويضم سيتي في قائمته الحالية مهاجما صريحا وحيدا هو جابريل جيسوس، وصرح جوارديولا من قبل أن ناديه يحاول التعاقد مع هاري كين نجم توتنام وهداف الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويستعد حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لبداية مشواره في البطولة بمواجهة قوية ضد مضيفه توتنام في 15 أغسطس المقبل.

وأضاف جوارديولا مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ الأسبق "غدا سيعود 7 أو 8 لاعبين للفريق. لهذا أخمن أننا في بداية الموسم سنحاول تحقيق نتائج دون تقديم أفضل أداء ممكن".

وأتم "نعرف أننا لن نقدم مستوانا الأفضل لكن اللاعبين سيكونون أفضل يوم الأحد المقبل".

وتعاقد سيتي مع الحارس سكوت كارسون والنجم جاك جريليش استعدادا للموسم الجديد.

واستغنى عن خدمات أجويرو وإريك جارسيا اللذين انتقلا إلى برشلونة.

مانشستر سيتي جوارديولا
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