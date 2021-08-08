بوكيتينو عن ميسي: أي مدرب يتمنى قيادة الأفضل

الأحد، 08 أغسطس 2021 - 10:28

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

يتمنى ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان انضمام النجم ليونيل ميسي إلى فريقه بعدما رحل الأخير عن برشلونة.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وقال الأرجنتيني عن مواطنه في تصريحات صحفية:"ميسي أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، أي مدرب يحلم بقيادة الأفضل".

وشدد مدرب توتنام السابق أن لاعبيه لم يتأثروا بتقارير قالت إن ميسي سينتقل إلى باريس، واستطاعوا الظفر بالانتصار أمام مضيفهم تروا يوم السبت في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

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وواصل "اللاعبون محترفون. اليوم، في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي، كل شخص قادر على الوصول للمعلومة ومعرفة أن ميسي لن يستمر في برشلونة".

وأضاف "اسم ميسي ارتبط بأندية مختلفة، لكني أثق في احترافية فريقي، اللاعبون تجاهلوا ذلك للتركيز في المباراة. سيظلون مركزين حتى آخر يوم في سوق الانتقالات".

وتشير التقارير إلى اقتراب ميسي (34 عاما) من ارتداء القميص الأزرق لفريق باريس.

النجم الأسطوري لبرشلونة لم يستطع الاستمرار مع الأخير بسبب عوائق مالية.

وسيعقد ميسي مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الأحد من ملعب كامب نو الخاص بنادي برشلونة.

ميسي باريس سان جيرمان
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