أولمبياد طوكيو 2020 - نهاية المشاركات المصرية بمنافسات الدراجات لـ ابتسام زايد

انتهت المشاركة التاريخية لمصر في أولمبياد طوكيو 2020 بعد نهاية منافسات دراجات السيدات بمشاركة ابتسام زايد.

وحصدت مصر 6 ميداليات متنوعة كأكثر جمعا للميداليات في دورة أولمبية واحدة إذ أن الرقم القياسي 5 ميداليات وتحقق ثلاث مرات من قبل.

وخاضت ابتسام زايد منافسات دراجات السيدات بين 21 لاعبة وأقيمت المنافسات من 4 سباقات ولم تستكمل السباق.

شهد السباق الأول حالة تصادم تسببت في سقوط 9 لاعبات بينهن لاعبتنا المصرية ابتسام زايد والتي حصلت من ذلك السباق على 16 نقطة.

وفي السباق الثاني أنهت ابتسام زايد في المركز الثامن عشر وحصدت 6 نقاط وانسحبت لاعبتي بولندا وبلجيكا لعدم استكمال السباق.

أما في السباق الثالث فحلت ابتسام زايد في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.

ولم تستكمل ابتسام زايد السباق الرابع بعد سقوطها مرة أخرى هي ولاعبة هونج كونج لتحصل على -20 نقطة وتخرج من المنافسات.

لحظة التصادم التي ادت إلى سقوط اللاعباتhttps://t.co/PTybzhbNz8 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 8, 2021

وجاءت مصر في المركز 53 بجدول الترتيب العام برصيد ميدالية ذهبية واحدة عن طريق فريال يوسف بطلة الكاراتيه وفضية واحدة عن طريق أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث.

بينما حصدت مصر أربع ميداليات برونزية عن طريق سيف عيسى وهداية ملاك في التايكوندو ومحمد إبراهيم كيشو في المصارعة وجيانا فاروق في الكاراتيه.