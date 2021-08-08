3 بطاقات حمراء وطرد مورينيو.. روما يخسر بخماسية أمام بيتيس

خسر روما الإيطالي أمام ريال بيتيس الإسباني وديا بخمسة أهداف مقابل هدفين في لقاء شهد عديد الأحداث المثيرة.

تعرض المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو إلى الطرد المباشر من قبل حكم لقاء روما وريال بيتيس ضمن استعدادات الفريق الودية قبل بدأ الموسم في الدوري الإيطالي.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء للاعب لورينزو بيليجريني وجيانلوكا مانشيني وريك كارسدورب، ليدخل بعدها مورينيو إلى أرض الملعب للإعتراض وينال هو الأخر البطاقة الحمراء.

Jose Mourinho was shown a red card in a friendly against Real Betis today 😅 pic.twitter.com/eoHrJtwFA5 — B/R Football (@brfootball) August 7, 2021

يذكر ان المباريات الماضية لروما الإيطالي أمام بورتو البرتغالي شهد أيضا أحداث شجار بين اللاعبين، ولكن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بين الناديين.

جوزيه مورينيو تولى تدريب إيه سي روما الإيطالي الصيف الحالي بعد تجربة استمرت قرابة 18 شهرا مع توتنام الإنجليزي.