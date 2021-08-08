حارس سيراميكا: لعبت 5 سنوات في الأهلي.. وسعيد بقميص الشناوي

كشف حمزة معوض حارس مرمى سيراميكا كليوباترا عن شعوره بعد أول مباراة له في الدوري المصري أمام الأهلي.

ودخل حمزة معوض مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الشوط الأول بعد طرد عامر عامر الحارس الأساسي.

وقال معوض عبر قناة الأهلي: "شاركت في ظروف صعبة وفريقي متأخر في النتيجة ومطرود منه أحد اللاعبين".

وأضاف "لعبت 5 سنوات في الأهلي ومن الجيد أن تكون أول مباراة رسمية لي في الدوري ضد الأهلي".

وواصل "الجهاز الفني وزملائي دعموني بشكل كبير قبل دخولي الملعب وأكدوا على ثقتهم الكبيرة في قدراتي".

وأكمل "فرحت كثيرا عندما ألغى الحكم هدف محمد شريف، لأنه إذا تم احتسابه ستكون بداية غير مبشرة تماما في أول مباراة رسمية لي".

وأتم تصريحاته "الشناوي أرسل لي قميصه بعد المباراة وأشكره على روحه العالية ودعمه الذي أسعدني كثيرا ومنحني ثقة كبيرة في نفسي وحافز عندما يأتي لي الدعم من أفضل حارس في إفريقيا".

وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا برباعية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ23 من الدوري. (طالع التفاصيل)