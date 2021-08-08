حارس سيراميكا: لعبت 5 سنوات في الأهلي.. وسعيد بقميص الشناوي

الأحد، 08 أغسطس 2021 - 00:25

كتب : FilGoal

حمزة معوض حارس سيراميكا وميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي

كشف حمزة معوض حارس مرمى سيراميكا كليوباترا عن شعوره بعد أول مباراة له في الدوري المصري أمام الأهلي.

حمزة معوض

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا
الأهلي

ودخل حمزة معوض مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الشوط الأول بعد طرد عامر عامر الحارس الأساسي.

وقال معوض عبر قناة الأهلي: "شاركت في ظروف صعبة وفريقي متأخر في النتيجة ومطرود منه أحد اللاعبين".

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وأضاف "لعبت 5 سنوات في الأهلي ومن الجيد أن تكون أول مباراة رسمية لي في الدوري ضد الأهلي".

وواصل "الجهاز الفني وزملائي دعموني بشكل كبير قبل دخولي الملعب وأكدوا على ثقتهم الكبيرة في قدراتي".

وأكمل "فرحت كثيرا عندما ألغى الحكم هدف محمد شريف، لأنه إذا تم احتسابه ستكون بداية غير مبشرة تماما في أول مباراة رسمية لي".

وأتم تصريحاته "الشناوي أرسل لي قميصه بعد المباراة وأشكره على روحه العالية ودعمه الذي أسعدني كثيرا ومنحني ثقة كبيرة في نفسي وحافز عندما يأتي لي الدعم من أفضل حارس في إفريقيا".

وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا برباعية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ23 من الدوري. (طالع التفاصيل)

الأهلي سيراميكا الدوري المصري
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