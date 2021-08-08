بيراميدز يكشف سبب غياب رمضان وعيسى أمام طلائع الجيش

الأحد، 08 أغسطس 2021 - 00:10

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - الصورة من حسابات بيراميدز الرسمية

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أسباب خروج الثنائي رمضان صبحي وإسلام عيسى من قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

رمضان صبحي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفا في التاسعة من مساء الأحد نظيره طلائع الجيش على استاد جهاز الرياضة العسكري في إطار الجولة 29 من الدوري.

وأوضح الطبيب أن رمضان صبحي يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية وفضل الجهاز منحه راحة إضافية ليتم تأهيله بصورة جيدة استعدادا للمباريات المقبلة في الدوري.

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وأكد أن إسلام عيسى تعرض خلال التدريبات الأخيرة هو الآخر لإصابة عبارة عن التواء في الكاحل فضل معها منحه راحة وتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي وبالتالي خرج من القائمة.

ويفقد بيراميدز خلال مباراة الطلائع لجهود الثنائي أحمد فتحي ونبيل عماد دونجا بسبب الإيقاف بعد حصول كل منهما على بطاقة صفراء ثالثة في لقاء الإسماعيلي الأخير.

وغاب رمضان صبحي عن المباراة الماضية لبيراميدز في الدوري أمام الإسماعيلي بسبب عودته من المشاركة مع منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

كما غاب أيضا عن مباراتي بيراميدز ضد المقاولون العرب والبنك الأهلي رفقة الثنائي إبراهيم عادل وأسامة جلال.

رمضان صبحي بيراميدز
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