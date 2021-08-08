عبد الحفيظ: ينتظرنا 16 يوما حاسمين في الدوري.. وكل المباريات صعبة

الأحد، 08 أغسطس 2021 - 00:03

كتب : FilGoal

الأهلي - البنك الأهلي - أفشة - سيد عبد الحفيظ

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن كل مباريات فريقه المتبقية في الدوري صعبة للغاية.

وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا برباعية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ23 من الدوري. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ عقب المباراة لقناة الأهلي: "كل المباريات صعبة وأحداثها هي التي تجعلها سهلة، وكل مباراة تقرب الفريق من النهاية ولكنها ليست النهاية".

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وأضاف "يتبقى لنا 6 مباريات يجب أن نركز في كل واحدة منها بشكل منفرد ولا نفكر في أي مواجهة لم يحن موعدها".

وشدد "لا تأمن لكرة القدم لأن لها خطورة في كل الأوقات".

وتابع "من المهم أن نعيش أجواء البطولة والمنافسة القوية في كل المباريات المتبقية لنا في الدوري".

واستمر في تصريحاته "صلاح محسن يعاني من إجهاد شديد وطاهر محمد لا يزال يعاني من كدمة في إصبع القدم".

وواصل "من يوم مباراة الإسماعيلي سيتبقى لنا 16 يوما في الدوري وهذه الفترة تساوي الفوز باللقب وكلما كان الهدف كبير وعالي تكون التضحيات صغير مقارنة بالهدف الكبير وهو درع الدوري".

وأتم تصريحاته "أبارك لأبطال مصر فريال عبد العزيز وأحمد الجندي على الفوز بالميداليتين الذهبية والفضية في الأولمبياد".

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