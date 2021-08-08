هشام حطب: مكافآت اللاعبين ستزيد.. وهذا موقفنا من حامل علم مصر في الختام

الأحد، 08 أغسطس 2021 - 00:03

كتب : FilGoal

هشام حطب

كشف هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أنه سيتم زيادة مكافآت اللاعبين بعد العودة من طوكيو مشيرا إلى أن الجميع بذل قصارى جهده قبل وخلال المنافسات.

مصر فازت بفضية الخماسي الحديث اليوم عن طريق أحمد الجندي ثم ذهبية الكاراتيه عن طريق فريال أشرف لترفع مصر رصيدها للميدالية السادسة في طوكيو.

وقال هشام حطب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "تحدثت من البداية عن الألاعب التي سننافس فيها لتحقيق الميداليات، كان هناك إعدادا جيدا وتوفيق من الله مع دعوات المصريين".

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وأضاف "لدينا 6 ميداليات ولاعبين آخرين كانوا قريبين من الفوز بميدالية أو وصلوا للنهائيات. قرابة 30 لاعبا فاوزا أو كانوا قريبين من الفوز وهؤلاء هم من يجب أن نبني عليهم في باريس ولن نقل عن هذا العدد".

وتابع "الدولة دائما ما تدعم بشكل مستمر ومع مواصلة الدعم والاجتهاد فإن النهاية دائما تكون الفوز بالميداليات والسعادة".

وواصل "فريق اليد قدم مستوى جيد للغاية حتى ولو لم يتوج بالميدالية في النهاية".

وعن الميدالية الأفضل بالنسبة له، قال هشام حطب: "الفوز بالميدالية الذهبية بالبطع هو الأفضل فلقد أثلج صدورنا".

وأكمل عن أكثر ميدالية أحزنه عدم تتويج مصر بها "برونزية كرة اليد اليوم، لقد استحقوها بعد ما قدموه".

رئيس اللجنة الأولمبية قال بعد ذلك عن مكافأة الدولة الكبرى والراتب الشهري: "وزير الرياضة قرر أن تكون المكافأة الحالية أكبر بنسبة 50% من الماضية وسنبحث رفعها إلى الضعف. سيتم النظر في المكافأة الشهرية ليتم إعادة تقييمها بعد الأوضاع الأخيرة وقيمة الجنيه".

وتابع عن تتويج ثلاث مصريات بميداليات في طوكيو "ندعم كل اللاعبين وهو ما تفعله الدولة أيضا، المرأة نصف المجتمع ولقد أثبتوا نجاحهم في طوكيو".

وأتم عن حامل علم مصر في حفل الختام "الاختيار تم قبل يومين لجيانا فاروق، جميعنا سنسير تحت العلم المصري وسنحمل العلم في قلوبنا بغض النظر من الذي سيحمله في يده".

يذكر أن مصر فازت بست ميداليات أولمبية في دورة واحدة للمرة الأولى في تاريخها.

الأولمبياد طوكيو2020 هشام حطب
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