قمصان: من الجيد أن نمتلك أكثر من لاعب في كل مركز

السبت، 07 أغسطس 2021 - 23:39

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا

يرى سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للأهلي أن امتلاك فريقه للعديد من اللاعبين في كل مركز يمنحه قوة كبيرة.

محمد هاني

النادي : الأهلي

الأهلي

وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا برباعية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ23 من الدوري. (طالع التفاصيل)

وقال قمصان عبر قناة الأهلي: "محمد هاني لاعب كبير ويلعب لمنتخب مصر ويؤدي بمستوى مميز معنا ومن الجيد أن يكون الفريق به أكثر من لاعب مميز في نفس المركز".

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وأضاف "أكرم توفيق عائد من الأولمبياد وأدى هناك بمستوى مميز وشارك في كل المباريات وكان يجب أن يحصل على راحة ومن المباراة المقبلة سيبدأ في المشاركة والمنافسة مع هاني".

وأكمل "محمود وحيد أيضا لعب بدلا من معلول ومن الجيد أن يشارك الكثير من اللاعبين ليكون الجميع في حالة جاهزية مثلما شارك سعد سمير ووالتر بواليا ومروان ومحسن".

وأتم تصريحاته "الإسماعيلي فريق قوي ومعهم مدرب مميز ولديه لاعبين جيدين في كل المراكز، ولكن لدينا ثقة كبيرة في لاعبينا وقدرتهم على تحقيق الانتصار".

الأهلي سامي قمصان الدوري المصري
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