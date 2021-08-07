مؤتمر موسيماني: لست سعيدا بالأداء.. ولذلك سدد شريف ركلة الجزاء ضد كليوباترا

السبت، 07 أغسطس 2021 - 23:37

كتب : FilGoal

وادي دجلة - الأهلي

رغم فوز فريقه برباعية نظيفة ضد سيراميكا كليوباترا، لا يشعر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالرضا عن أداء فريقه".

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي للمباراة: "سجلنا 4 أهداف وهذا أمر إيجابي، وأشركنا بعض اللاعبين. لكن لو سألتني، سأقول إنني لست سعيدا بالأداء ولكن سعيد بالنتيجة وهذا هو الأهم الآن".

وأردف "لم نلعب جيدا، أهدرنا العديد من الفرص، لكن علينا التركيز على الإيجابيات".

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وشدد "تحسن جبهة محمد هاني؟ بعد كل مباراة يجب أن تضع علامة استفهام حول فريقك. المدربون الكبار مثل بيب جوارديولا يفعلون ذلك. محمد هاني عالج مشكلة لديه في الدفاع وهذا هو الأهم ولابد من أن نعمل دائما على علاج مشاكلنا".

وأتم "علي معلول هو المسدد الأول لركلات الجزاء، ولكن شريف سدد اليوم لأنني في آخر فترة أترك الأمر للاعبين. معلول ترك التسديد في مرة لبدر بانون. الأمر الجيد أن اللاعبين يحبون بعضهم البعض ويساعدون بعضهم البعض، بدلا من أن يتعاركوا من سيسدد".

واستعاد الأهلي صدارة الدوري المصري بعدما فاز على سيراميكا كليوباترا برباعية دون رد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ23 للمسابقة.

وتصدر الأهلي الدوري بأفضلية المواجهات المباشرة على منافسه الزمالك، وبالتساوي بينهما في عدد النقاط وذلك بعدما فاز الزمالك على غزل المحلة بثلاثية دون رد.

بينما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 33 في المركز الـ12.

الأهلي سيراميكا كليوباترا في الدوري بيتسو موسيماني
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