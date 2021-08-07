مؤتمر هيثم شعبان: سنطوي صفحة الهزيمة من الأهلي.. تأثرنا بـ 5 غيابات السبت، 07 أغسطس 2021 - 23:30 كتب : حسام نور الدين الأهلي - سيراميكا كليوباترا الأهلي سيراميكا كليوباترا هيثم شعبان مدرب سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي في الدوري نرشح لكم أخر الأخبار قمصان: من الجيد أن نمتلك أكثر من لاعب في كل مركز 22 دقيقة | الدوري المصري مؤتمر موسيماني: لست سعيدا بالأداء.. ولذلك سدد شريف ركلة الجزاء ضد كليوباترا 24 دقيقة | الدوري المصري مؤتمر هيثم شعبان: سنطوي صفحة الهزيمة من الأهلي.. تأثرنا بـ 5 غيابات 31 دقيقة | الدوري المصري في ليلة هدف حكيمي الأول.. باريس يقلب تأخره بهدف أمام تروا لانتصار بهدفين 48 دقيقة | الدوري الفرنسي مصدر مقرب من تاو يكشف لـ في الجول سبب غيابه عن ودية فريقه: التركيز على مفاوضات الأهلي 51 دقيقة | ميركاتو شريف يوسع الفارق وبنشرقي يقترب من الوصافة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021 ساعة | الدوري المصري الأحمر يستعيد الصدارة.. الأهلي يضرب كليوباترا برباعية ويشعل المنافسة مع الأبيض ساعة | الدوري المصري لو باريزيان: إدارة باريس سان جيرمان أخبرت اللاعبين بقدوم ميسي ساعة | ميركاتو التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. الأحمر يستعيد الصدارة.. الأهلي يضرب كليوباترا برباعية ويشعل المنافسة مع الأبيض الزمالك يثأر من المحلة بثلاثية ويزيد صراع الصدارة اشتعالا مؤتمر موسيماني: لست سعيدا بالأداء.. ولذلك سدد شريف ركلة الجزاء ضد كليوباترا مصدر مقرب من تاو يكشف لـ في الجول سبب غيابه عن ودية فريقه: التركيز على مفاوضات الأهلي مؤتمر كارتيرون: لا أرى ضغوطا ومن سيفوز بالدوري سيحقق لقبا تاريخيا.. وحفني فاجئنا الأكثر مشاهدة 1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 3 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 4 خبر في الجول - الأهلي يضم ميكيسون مقابل 14 مليون جنيه أمس اليوم غدا الدوري المصري 3 الزمالك 0 غزل المحلة انتهت الدوري المصري 4 الأهلي 0 سيراميكا كليوباترا انتهت طوكيو 2020 - كرة قدم 2 البرازيل الأوليمبي 1 إسبانيا الأوليمبي انتهت طوكيو 2020 - كرة يد 25 فرنسا - كرة يد 23 الدنمارك - كرة يد انتهت طوكيو 2020 - كرة يد 31 مصر - كرة يد 33 إسبانيا - كرة يد انتهت الدوري المصري - طلائع الجيش - بيراميدز لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - المصري - المقاولون العرب لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - الجونة - البنك الأهلي لم تبدأ 19:00 الدوري المصري - أسـوان - الإنتاج الحربي لم تبدأ 19:00 الدوري الفرنسي - ميتز - ليل لم تبدأ 17:00 الدوري المصري - إنبـي - سموحة لم تبدأ 19:00 مباريات ودية - ليفربول - أوساسونا لم تبدأ 20:00 الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس - وفاق سطيف - اتحاد بسكرة لم تبدأ 22:00 الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس - نصر حسين داي - شباب قسنطينة لم تبدأ 18:30 الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس - اتحاد الجزائر - نادي بارادو لم تبدأ 22:00 قد ينال إعجابك