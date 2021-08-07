شريف يوسع الفارق وبنشرقي يقترب من الوصافة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021

السبت، 07 أغسطس 2021 - 22:58

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا

اشتعلت المنافسة على لقب هداف الدوري المصري لموسم 2020-2021 وسط ازدياد عدد الأهداف المسجلة في المسابقة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 64 نقطة بنفس رصيد الزمالك مع أفضليه للأحمر في المواجهات المباشرة.

ويستعرض لكم FilGoal.com جدول ترتيب هدافي الدوري المصري هذا الموسم:

محمد شريف – الأهلي – 18 هدف

أحمد ياسر ريان – سيراميكا كليوباترا – 15 هدف

أشرف بنشرقي – الزمالك – 13 هدف

عمر كمال عبد الواحد – المصري – 11 هدف

أحمد سمير – طلائع الجيش – 11 هدف

فخر الدين بن يوسف – الإسماعيلي – 10 أهداف

رامي صبري – إنبي – 10 أهداف

مصطفى فتحي – سموحة – 10 أهداف

عمرو جمال – طلائع الجيش – 10 أهداف

محمد شريف الأهلي الزمالك أشرف بنشرقي أحمد ياسر ريان الدوري المصري الهدافين
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر هيثم شعبان: سنطوي صفحة الهزيمة من الأهلي.. تأثرنا بـ 5 غيابات دقيقة | الدوري المصري
في ليلة هدف حكيمي الأول.. باريس يقلب تأخره بهدف أمام تروا لانتصار بهدفين 18 دقيقة | الدوري الفرنسي
مصدر مقرب من تاو يكشف لـ في الجول سبب غيابه عن ودية فريقه: التركيز على مفاوضات الأهلي 21 دقيقة | ميركاتو
شريف يوسع الفارق وبنشرقي يقترب من الوصافة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021 33 دقيقة | الدوري المصري
الأحمر يستعيد الصدارة.. الأهلي يضرب كليوباترا برباعية ويشعل المنافسة مع الأبيض 33 دقيقة | الدوري المصري
لو باريزيان: إدارة باريس سان جيرمان أخبرت اللاعبين بقدوم ميسي ساعة | ميركاتو
الإسماعيلي لـ في الجول: جهاز إيهاب جلال وافق على التجديد ولكن.. هذه أزمتنا ساعة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز – غياب رمضان صبحي.. وعودة جلال وعادل ضد طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 3 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 4 خبر في الجول - الأهلي يضم ميكيسون مقابل 14 مليون جنيه
قد ينال إعجابك