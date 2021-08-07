الإسماعيلي لـ في الجول: جهاز إيهاب جلال وافق على التجديد ولكن.. هذه أزمتنا

السبت، 07 أغسطس 2021 - 22:13

كتب : ياسر الشريف

بيراميدز - الإسماعيلي

كشف عماد سليمان المشرف العام على فريق الكرة في الإسماعيلي، أن إيهاب جلال المدير الفني للفريق، وجهازه، وافقوا على التجديد للفريق لما بعد نهاية الموسم الحالي، ولكن بشرط.

وقال سليمان لـ FilGoal.com: "اتفقنا مع إيهاب جلال وجهازه على التجديد، وهو وافق، ولكنه يحتاج للوفاء بطلباته وشروطه بشأن تدعيم الفريق".

وأكمل "أزمتنا الحالية سببها عدم توافر الموارد المالية الكافية، اتفقنا مع 5 صفقات لكن غياب الموارد المالية تسبب في عدم حسم التعاقد حتى الآن".

أخبار متعلقة
مدرب الإسماعيلي: التعادل مع بيراميدز كله مكاسب.. وسنعتمد على ذلك ضد الأهلي تعادل أول لـ إيهاب جلال.. الإسماعيلي يكرر سيناريو مجنون ويخطف نقطة من بيراميدز نور الدين يدير لقاء دجلة والأهلي.. وجريشة لمواجهة بيراميدز والإسماعيلي

وأردف "قدمنا عرضين لتجديد عقدي شكري نجيب ومحمد هاشم، وذلك أمر يحتاج لموارد مالية كذلك".

وأكد "كذلك قدمنا عرضا للتجديد لفخر الدين بن يوسف، ولكنه طلب مهلة للتفكير".

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، ويستعد لمواجهة الأهلي يوم الأربعاء المقبل.

الإسماعيلي في الدوري إيهاب جلال
نرشح لكم
أخر الأخبار
في ليلة هدف حكيمي الأول.. باريس يقلب تأخره بهدف أمام تروا لانتصار بهدفين 17 دقيقة | الدوري الفرنسي
مصدر مقرب من تاو يكشف لـ في الجول سبب غيابه عن ودية فريقه: التركيز على مفاوضات الأهلي 19 دقيقة | ميركاتو
شريف يوسع الفارق وبنشرقي يقترب من الوصافة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021 32 دقيقة | الدوري المصري
الأحمر يستعيد الصدارة.. الأهلي يضرب كليوباترا برباعية ويشعل المنافسة مع الأبيض 32 دقيقة | الدوري المصري
لو باريزيان: إدارة باريس سان جيرمان أخبرت اللاعبين بقدوم ميسي ساعة | ميركاتو
الإسماعيلي لـ في الجول: جهاز إيهاب جلال وافق على التجديد ولكن.. هذه أزمتنا ساعة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز – غياب رمضان صبحي.. وعودة جلال وعادل ضد طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
جوارديولا: سنظهر بشكل أفضل أمام توتنام ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 3 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 4 خبر في الجول - الأهلي يضم ميكيسون مقابل 14 مليون جنيه
قد ينال إعجابك