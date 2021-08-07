الإسماعيلي لـ في الجول: جهاز إيهاب جلال وافق على التجديد ولكن.. هذه أزمتنا

كشف عماد سليمان المشرف العام على فريق الكرة في الإسماعيلي، أن إيهاب جلال المدير الفني للفريق، وجهازه، وافقوا على التجديد للفريق لما بعد نهاية الموسم الحالي، ولكن بشرط.

وقال سليمان لـ FilGoal.com: "اتفقنا مع إيهاب جلال وجهازه على التجديد، وهو وافق، ولكنه يحتاج للوفاء بطلباته وشروطه بشأن تدعيم الفريق".

وأكمل "أزمتنا الحالية سببها عدم توافر الموارد المالية الكافية، اتفقنا مع 5 صفقات لكن غياب الموارد المالية تسبب في عدم حسم التعاقد حتى الآن".

وأردف "قدمنا عرضين لتجديد عقدي شكري نجيب ومحمد هاشم، وذلك أمر يحتاج لموارد مالية كذلك".

وأكد "كذلك قدمنا عرضا للتجديد لفخر الدين بن يوسف، ولكنه طلب مهلة للتفكير".

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، ويستعد لمواجهة الأهلي يوم الأربعاء المقبل.