قائمة بيراميدز – غياب رمضان صبحي.. وعودة جلال وعادل ضد طلائع الجيش

السبت، 07 أغسطس 2021 - 22:01

كتب : FilGoal

المران الأول لـ رمضان صبحي مع بيراميدز - الصور من الحساب الرسمي للنادي

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تدخل في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا في التاسعة من مساء الأحد على نظيره طلائع الجيش باستاد جهاز الرياضة العسكري في إطار مواجهات الجولة 29 من الدوري.

واستمر غياب رمضان صبحي عن قائمة الفريق بعد أن غاب عن مواجهة الإسماعيلي والتي انتهت بالتعادل 2-2 بعد عودته من المنتخب الأولمبي، فيما عاد زميليه أسامة جلال وإبراهيم عادل للقائمة.

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وضمت القائمة المختارة 20 لاعبا وهم..

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي - جون أنتوي - دودو الجباس

ويحتل بيراميدز المركز الرابع بـ 42 نقطة، أما الطلائع فيحل ثامنا بـ 37 نقطة.

طلائع الجيش بيراميدز رمضان صبحي في الدوري
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