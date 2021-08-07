مؤتمر كارتيرون: لا أرى ضغوطا ومن سيفوز بالدوري سيحقق لقبا تاريخيا.. وحفني فاجئنا

لا يرى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أي ضغوط، بسبب انتصارات منافسه على لقب الدوري، الأهلي، في الفترة الأخيرة.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي لفوز فريقه على غزل المحلة 3-0: "انتصارات الأهلي الأخيرة تمثل ضغط علينا؟ لا أرى ضغوطا. الأهلي أهدر 4 نقاط في مبارياته الأخيرة، أي فريق سيهدر نقاطا سيعاني".

وشدد "مسابقة الدوري هذا الموسم تاريخية، من سيحصد الدوري سيحقق لقبا تاريخا".

وأكمل "أنا راض عن الأداء والنتيجة. قدمنا مباراة جيدة. الكل عمل بشكل جيد في معسكر الإعداد وهذا ما ظهر في الملعب، ظهرنا بشكل بدني وفني قوي وهذا ما نحتاجه في بقية مباريات الدوري".

وأوضح "تغييراتنا كانت لإراحة بعض اللاعبين، ومشاركة البدلاء أتت لأنهم يستحقون ذلك".

واستدرك "عندما يغيب لاعب لفترة طويلة الأمر يكون صعبا، لكن أيمن حفني فاجئنا في المعسكر بتقديم أداء ممتاز ولذلك اشترك اليوم وظهر بشكل جيد"

وأتم "السباق للحصول على الدوري صعب، لأننا ننافس فريق حاصل على دوري أبطال إفريقيا في آخر نسختين، وهو حامل لقب الدوري. الروح القتالية ستكون عاملا مهما للفوز بالبطولة".

وخسر غزل المحلة أمام الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الجولة 28 من الدوري المصري، والتي أقيمت في استاد الإسكندرية.

وتقدم الزمالك لقمة جدول الدوري بـ 64 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأحمر الذي يواجه سيراميكا كليوباترا في مباراة مؤجلة من الجولة 23 من الدوري اليوم السبت.