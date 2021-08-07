مؤتمر خالد عيد: هذا سبب انهيار المحلة.. وحقيقة عرض الزمالك لضم فتح الله

السبت، 07 أغسطس 2021 - 21:38

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - المحلة

شدد خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة على أن فريقه انهار أمام الزمالك بعد الهدف الأول مشيرا إلى أن العروض المقدمة للاعبيه أثرت على تركيزهم.

وخسر غزل المحلة أمام الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الجولة 28 من الدوري المصري، والتي أقيمت في استاد الإسكندرية.

وقال خالد عيد في المؤتمر الصحفي: "كنا حريصين في الشوط الأول على عدم استقبال أهداف ولكن بعد تسجيل الزمالك للهدف الأول حدث انهيار وزاد بعد الثلاثية".

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وأضاف "نعاني من غيابات كثيرة في الفريق واستقبلنا أهدافا سهلة للغاية، إنها المباراة الأسوأ للمحلة في الموسم".

وتابع "نجحنا في التماسك حتى احتساب ركلة الجزاء وبعدها كان هناك عشوائية واضحة. حاولنا مجاراة الزمالك ولكن فارق الخبرات رجح كفتهم".

وأكمل "اللاعبون مشتتون بسبب العروض التي تقدم لهم، أطالب الإدارة بالتصدي لهذا الأمر والسيطرة عليه حتى يعود الفريق لتركيزه. هناك قرار بعدم التفريط في أي لاعب خلال الفترة المقبلة ولكن رأيي أن من يريد الرحيل فليرحل".

وأتم "لم يصل أي عرض رسمي من الزمالك لضم محمد فتح الله ولكن من الممكن أن يكون قد تحدث معه بعض الأشخاص دون علم المحلة".

ويلتقى غزل المحلة مع وادي دجلة 10 أغسطس المقبل على ستاد المحلة.

غزل المحلة الزمالك الدوري المصري
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