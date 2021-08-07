جوارديولا: سنظهر بشكل أفضل أمام توتنام السبت، 07 أغسطس 2021 - 21:53 كتب : عمر خالد بيب جوارديولا بيب جوارديولا مانشستر سيتي كأس الدرع الخيرية نرشح لكم أخر الأخبار محمد متولي: التحضير للأولمبياد أقل بكثير من المطلوب.. ورفضت التجنيس لأجل مصر 12 دقيقة | رياضات أخرى حارس سيراميكا: لعبت 5 سنوات في الأهلي.. وسعيد بقميص الشناوي 30 دقيقة | الدوري المصري بيراميدز يكشف سبب غياب رمضان وعيسى أمام طلائع الجيش 45 دقيقة | الدوري المصري عبد الحفيظ: ينتظرنا 16 يوما حاسمين في الدوري.. وكل المباريات صعبة 52 دقيقة | الدوري المصري هشام حطب: مكافآت اللاعبين ستزيد.. وهذا موقفنا من حامل علم مصر في الختام 52 دقيقة | طوكيو 2020 قمصان: من الجيد أن نمتلك أكثر من لاعب في كل مركز ساعة | الدوري المصري مؤتمر موسيماني: لست سعيدا بالأداء.. ولذلك سدد شريف ركلة الجزاء ضد كليوباترا ساعة | الدوري المصري مؤتمر هيثم شعبان: سنطوي صفحة الهزيمة من الأهلي.. تأثرنا بـ 5 غيابات ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. الأحمر يستعيد الصدارة.. الأهلي يضرب كليوباترا برباعية ويشعل المنافسة مع الأبيض الزمالك يثأر من المحلة بثلاثية ويزيد صراع الصدارة اشتعالا مؤتمر موسيماني: لست سعيدا بالأداء.. ولذلك سدد شريف ركلة الجزاء ضد كليوباترا مصدر مقرب من تاو يكشف لـ في الجول سبب غيابه عن ودية فريقه: التركيز على مفاوضات الأهلي مؤتمر كارتيرون: لا أرى ضغوطا ومن سيفوز بالدوري سيحقق لقبا تاريخيا.. وحفني فاجئنا الأكثر مشاهدة 1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 3 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 4 خبر في الجول - الأهلي يضم ميكيسون مقابل 14 مليون جنيه أمس اليوم غدا الدوري المصري 3 الزمالك 0 غزل المحلة انتهت الدوري المصري 4 الأهلي 0 سيراميكا كليوباترا انتهت طوكيو 2020 - كرة قدم 2 البرازيل الأوليمبي 1 إسبانيا الأوليمبي انتهت طوكيو 2020 - كرة يد 25 فرنسا - كرة يد 23 الدنمارك - كرة يد انتهت طوكيو 2020 - كرة يد 31 مصر - كرة يد 33 إسبانيا - كرة يد انتهت الدوري المصري - طلائع الجيش - بيراميدز لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - المصري - المقاولون العرب لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - الجونة - البنك الأهلي لم تبدأ 19:00 الدوري المصري - أسـوان - الإنتاج الحربي لم تبدأ 19:00 الدوري الفرنسي - ميتز - ليل لم تبدأ 17:00 الدوري المصري - إنبـي - سموحة لم تبدأ 19:00 مباريات ودية - ليفربول - أوساسونا لم تبدأ 20:00 الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس - وفاق سطيف - اتحاد بسكرة لم تبدأ 22:00 الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس - نصر حسين داي - شباب قسنطينة لم تبدأ 18:30 الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس - اتحاد الجزائر - نادي بارادو لم تبدأ 22:00 قد ينال إعجابك