جوارديولا: سنظهر بشكل أفضل أمام توتنام

السبت، 07 أغسطس 2021 - 21:53

كتب : عمر خالد

بيب جوارديولا

بيب جوارديولا مانشستر سيتي كأس الدرع الخيرية
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