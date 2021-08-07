إيهيناتشو: الحكم شاهد عرقلتي جيدا.. وتدربت كثيرا على ضربات الجزاء

شدد النيجيري كيليتشي إيهيناتشو مهاجم ليستر سيتي على أنه تعرض للعرقلة قبل احتساب ضربة الجزاء مشيرا إلى أنها كانت صحيحة تماما وشاهدها الحكم.

ليستر سيتي فاز على فريق مانشستر سيتي بنتيجة هدف مقابل لا شئ سجله كيليتشي إيهيناتشو في مباراة كأس الدرع الخيرية والتي أقيمت على ملعب ويمبلي، قبل أسبوع على بداية الدوري الإنجليزي الممتاز.

قال كيليتشي إيهيناتشو في تصريحات لقناة "ITV": "لا أعرف ماذا أقول، أعتقد أن المشاعر مختلطة، أنا ممتن حقا للحصول على الكأس اليوم لفريقي ، لذلك أنا سعيد حقا".

وأضاف "أعتقد أنها كانت ركلة جزاء، لقد أمسك بي، وشاهد الحكم ذلك".

وأوضح إيهيناتشو "أراد منا المدرب أن نلعب، لذلك إذا سجلنا هدفا، فسيكون ذلك جيدا وهو ما حدث بالفعل".

وأشار إلى انه كان يتدرب على ركلات الجزاء "لقد كنت أتدرب على ركلات الجزاء في فترة ما قبل الموسم، كان لدي شيء واحد فقط في ذهني: فقط أطلق الكرة بزاوية واضربها بقوة ، وهذا ما فعلته وسجلت الهدف".

ويلتقي ليستر سيتي مع ولفرهامبتون 14 أغسطس المقبل ضمن مباريات الأسبوع الأول للدوري الإنجليزي الممتاز.

video:1