العريان يكشف لـ في الجول حقيقة احتمالية تغيير حامل علم مصر في حفل ختام الأولمبياد

السبت، 07 أغسطس 2021 - 21:01

كتب : عاطف شادي

شريف العريان

شدد شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية على أن جيانا فاروق هي من ستحمل علم مصر في ختام حفل الأولمبياد دون أي تغيير بعد فوز فريال أشرف بالميدالية الذهبية للكاراتيه وأحمد الجندي بالميدالية الفضية في الخماسي الحديث.

إدارة البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 برئاسة هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، كانت قد قررت أن تحمل جيانا فاروق لاعبة منتخب مصر للكاراتية علم مصر في حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية.

وقال شريف العريان لـFilGoal.com: "جيانا فاروق هي من ستحمل علم مصر في ختام حفل أولمبياد طوكيو".

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وأضاف "لن يكون هناك تغيير بعد فوز فريال أشرف بالميدالية الذهبية وأحمد الجندي بالفضية".

وأتم "تم إخطار اللجنة الأولمبية الدولية بأن جيانا فاروق هي من ستحمل العلم في الوقت المحدد وبالتالي لا يمكن تغيير ذلك".

جيانا فاروق كانت قد فازت بالميدالية البرونزية في منافسات الكاراتيه "كوموتيه" تحت وزن 61 كجم.

وكان حفل الافتتاح قد حمل علم مصر خلاله علاء الدين أبوالقاسم لاعب السلاح وهداية ملاك لاعبة التايكوندو.

ورفعت هداية ملاك علم مصر أيضا في حفل ختام أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

جيانا قاروق شريف العريان فريال أشرف الأولمبياد طوكيو2020
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