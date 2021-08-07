الزمالك يثأر من المحلة بثلاثية ويزيد صراع الصدارة اشتعالا

ثأر الزمالك من غزل المحلة، بالفوز عليه 3-0، في مباراة الجولة 28 من الدوري المصري، والتي أقيمت في استاد الإسكندرية.

وكان المحلة أحد فريقين فقط فازا على الزمالك في الدوري هذا الموسم، والثاني كان الأهلي، الذي اشتعل صراع الصدارة معه بعد أن تقدم الزمالك لقمة جدول الدوري بـ 64 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأحمر الذي يواجه سيراميكا كليوباترا في مباراة مؤجلة من الجولة 23 من الدوري اليوم السبت.

أما المحلة فتجمد رصيده عند النقطة 33 في المركز الـ 13.

باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بدأ المباراة بتشكيل ضم..

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الشافي

الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي

الهجوم: سيف الجزيري

أما المحلة، فلعب مدربه خالد عيد بتشكيل ضم..

حراسة المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: أحمد عيد التمساح - محمد فتح الله – محمد سامي – فتحي مبروك

الوسط: هشام عادل – أحمد عادل – أحمد النادري – أحمد الشيخ – خالد الإخميمي

الهجوم: خالد رسلان

المباراة بدأت بضغط أبيض بغية تسجيل هدف مبكر، حيث أرسل المثلوثي عرضية قابلها بنشرقي برأسية في الدقيقة الرابعة تصدى لها عمرو شعبان بسهولة.

وفي الدقيقة 17، سدد محمود عبد العزيز كرة قوية علت عارضة شعبان بعد تمريرة من الجزيري.

وبعد 5 دقائق فقط، حصل الزمالك على مبتغاه بعدما عرقل محمد سامي، سيف الجزيري، داخل منطقة الجزاء.

وحول زيزو الكرة بقوة على يسار عمرو شعبان، معلنا هدف الزمالك الأول في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة 38، أضاف الزمالك الذي سيطر تماما على أحداث المباراة الهدف الثاني، بعد عرضية متقنة من أشرف بنشرقي قابلها سيف الجزيري غير المراقب برأسية في شباك عمرو شعبان.

وبعد 4 دقائق فقط، أضاف الزمالك الهدف الثالث، بعدما أرسل زيزو عرضية للجزيري، الذي راوغ محمد فتح الله، ومرر لبنشرقي، الذي لم يتوانى في إحراز الثالث.

وانتهى الشوط الأول بتلك النتيجة، ليتسم الشوط الثاني بهدوء شديد وهجمات خجولة من الفريقين.



















































































































































































ربما كانت أهم أحداث الشوط الثاني، هي مشاركة أيمن حفني بقميص الزمالك.

وحل حفني بديلا لشيكابالا، ليسجل مشاركته الأولى مع الزمالك منذ 28 يوليو 2019 حينما شارك كبديل ضد الأهلي في ختام موسم 2018/2019.

وحصل حفني على شارة القيادة من قائد الفريق، شيكابالا.

وجاءت أخطر فرص الشوط الثاني في الدقيقة 74، حينما وجه المثلوثي عرضية قابلها مروان حمدي برأسية تصدى لها عمرو شعبان بثبات.

واستغل كارتيرون المباراة لإشراك عدة بدلاء، مثل إسلام جابر ومروان حمدي ومحمود علاء، وأحمد فتوح، عبر أحداث المباراة، بدلا من زيزو والجزيري والونش وعبد الشافي.