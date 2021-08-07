هدف قاتل من إيهيناتشو يقود ليستر للفوز بالدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي

السبت، 07 أغسطس 2021 - 20:14

كتب : محمود ضياء

مانشستر سيتي أمام ليستر سيتي في الدرع الخيرية

فاز ليستر سيتي بلقب الدرع الخيرية للمرة الثانية في تاريخه على حساب مانشستر سيتي بهدف مقابل لا شيء.

وبدأ بيب جوارديولا وبراندن رودجرز بتشكيل مزيج بين الأساسيين والبدلاء والشباب مع غياب أكثر من لاعب بسبب الإصابة أو الراحة بعد نهاية المسابقات الدولية في الصيف.

التشكيل

الشوط الأول

أول الفرص الخطيرة جاءت عن طريق إلكاي جوندوجان في الدقيقة السابعة تصدى لها كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي.

انحصر اللعب بعدها في وسط الملعب حتى مرور أول ثلث ساعة ليسطر ليستر سيتي على مجريات اللقاء.

زاك ستيفن حارس مانشستر سيتي تألق في أكثر من مناسبة خلال الشوط الأول أمام جيمي فاردي وأيوزي بيريز وهيرفي بارنز لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

مع انطلاق الشوط الثاني سيطر مانشستر سيتي على الكرة دون خطورة على المرمى لتعلو تسديدة جوندوجان العارضة بعد مرور 10 دقائق.

المباراة استمرت دون خطورة من الجانبين مع عديد التغييرات لكل فريق ظهر فيها جاك جريليش للمرة الأولى مع مانشستر سيتي في الدقيقة 66.

الدقائق الأخيرة شهدت قمة الإثارة بعد تألق ستيفن من جديد أمام باتسون داكا مهاجم ليستر سيتي الجديد في الدقيقة 85.

ناثان أكي مدافع مانشستر سيتي لم ينجح في إبعاد الكرة من أمام إيهيناتشو ليرتكب الخطأ داخل منطقة الجزاء ويحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 87.

نجح النيجيري كيليتشي إيهيناتشو مهاجم ليستر سيتي الحالي ومانشستر سيتي السابق في تسجيلها بنجاح.

بعد الهدف حاول لاعبو مانشستر سيتي العودة في النتيجة ولكن دون خطورة على مرمى كاسبر شمايكل ليتوج رجال براندن رودجرز بلقب الدرع الخيرية.

مانشستر سيتي
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