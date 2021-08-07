سكاي: ميسي ينتظر العقد الرسمي من باريس

السبت، 07 أغسطس 2021 - 21:02

كتب : عمر خالد

ميسي - برشلونة

ذكرت شبكة سكاي سبورت الإنجليزية، أن ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة السابق أصبح ينتظر العرض الرسمي من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي للموافقة عليه.

وقال فابريزيو رومانو الصحفي بالشبكة الإنجليزية عبر تويتر: "ميسي ينتظر العرض الرسمي من باريس من أجل السفر والاتفاق الشروط والإجراءات الشخصية بين الطرفين".

وأضاف "الفريق الباريسي واثق تمام الثق من إتمام الصفقة، والمحادثات متقدمه".

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واختتم حديثه "خورخي ميسي والد ميسي ووكيل أعماله لن يسافر إلى باريس اليوم، وإنما سينتظر بسبب المؤتمر الصحفي الخاص بميسي في كامب نو".

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أشارت إلى أن ليونيل ميسي سيعقد مؤتمرا صحفيا بملعب كامب نو، حيث أوضحت التقارير أنه سيكون المؤتمر الوداعي لأسطورة البارسا.

وكان برشلونة أعلن في وقت سابق رحيل ميسي عن برشلونة بسبب عدم القدرة على تسجيل العقد بسبب اللوائح الإقتصادية التي تنص عليها رابطة الليجا الإسبانية.

ليونيل ميسي باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
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