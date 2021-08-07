تشكيل كليوباترا – ريان ومحمد إبراهيم وميدو جابر يهاجمون الأهلي

السبت، 07 أغسطس 2021 - 20:03

كتب : FilGoal

الصور من الحساب الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة 23 من الدوري المصري.

ودفع شعبان بأحمد ياسر ريان، المعار من الأهلي، في خط الهجوم.

ويعاون ثاني هدافي الدوري، كل من ميدو جابر ومحمد إبراهيم، فيما يلعب رجب بكار وأحمد محسن في الجبهتين اليمنى واليسرى الدفاعية.

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وأتى تشكيل كليوباترا كالتالي..

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: رجب بكار – خالد صبحي – طارق سامي – أحمد محسن

الوسط: كوامي بونسو – محمد توني – ميدو جابر –عبد الله محمود – محمد إبراهيم

الهجوم: أحمد ياسر ريان

ويحتل الأهلي صدارة الدوري بالتشارك مع الزمالك بـ 61 نقطة في حين يتفوق الأحمر بالمواجهات المباشرة.

أما كليوباترا ففي المركز الـ 12 بـ 33 نقطة.

سيراميكا كليوباترا الأهلي في الدوري
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