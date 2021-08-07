تشكيل الأهلي - عودة الشناوي أمام سيراميكا كليوباترا.. وأكرم وأيمن على مقاعد البدلاء

السبت، 07 أغسطس 2021 - 19:52

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

محمد الشناوي - الأهلي - نهضة بركان

عاد محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي للظهور في تشكيل فريقه الأساسي مرة أخرى أمام سيراميكا كليوباترا.

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في المباراة المؤجلة من الجولة الـ23 للدوري المصري.

وغاب الشناوي عن الأهلي في المباريات السابقة بسبب المشاركة مع منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

كما عاد عمرو السولية لقيادة خط الوسط بعدما جلس على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية أمام وادي دجلة وشارك في الشوط الثاني.

وظهر مرة أخرى أكرم توفيق في قائمة الأهلي بعد الغياب بسبب المشاركة في الأولمبياد. ليجلس على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – أفشة.

الهجوم: حسين الشحات – محمد شريف – كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي – محمود وحيد – مروان محسن – أيمن أشرف – أليو ديانج – سعد سمير – أكرم توفيق – والتر بواليا – جونيور أجايي

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