كومان: رحيل ميسي أمر صعب لا يصدق

السبت، 07 أغسطس 2021 - 20:08

كتب : عمر خالد

ليونيل ميسي - رونالد كومان - برشلونة

مازلت صدمة رحيل ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة السابق عن الفريق تمثل الصدمة للعديد، وعلى رأسهم رونالد كومان المدير الفني للبرسا.

ونشر رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" رساله ودع فيها ميسي واصفا الأمر بأنه "لا يصدق حتى الأن".

وقال كومان في رسالته: " لا يزال من الصعب أن نفهم أنك لن تلعب مع برشلونة مرة أخر، شكرا لك على كل ما فعلته لنادينا يا ليو ميسي".

أخبار متعلقة
ديلي ميل: ليس في كرة القدم.. محمد صلاح يحصد لقب جديد مع ليفربول أولمبياد طوكيو 2020 – يحيى خالد ضمن فريق كل النجوم لمنافسات كرة اليد

وأضاف "استمتعت حقا بالموسم بأكمله الذي عملنا فيه معا، أنا معجب بأخلاقيات عملك ورغبتك في الفوز، إنها تجعلك أفضل لاعب في العالم، أتمنى لك ولعائلتك الأفضل دائما".

يذكر أن نادي برشلونة الإسباني أعلن الخميس الماضي رحيل نجم الفريق وقائده ليونيل ميسي عن برشلونة، بسبب عدم قدرة البلوجرانا على تسجيل اللاعب وبالتالي تعثر المفاوضات بين الطرفين بسبب اللوائح الإقتصادية لليجا الإسبانية.

وكانت العديد من التقارير الإسبانية والفرنسية أشارت إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هو الأقرب للحصول خدمات أفضل لاعب في العالم، ليكون ضمن صفوف الفريق الباريسي في الموسم الجديد.

ليونيل ميسي رونالد كومان
نرشح لكم
أخر الأخبار
جوارديولا: سنظهر بشكل أفضل أمام توتنام 6 دقيقة | أوروبا
إيهيناتشو: الحكم شاهد عرقلتي جيدا.. وتدربت كثيرا على ضربات الجزاء 13 دقيقة | أوروبا
مؤتمر كارتيرون: لا أرى ضغوطا ومن سيفوز بالدوري سيحقق لقبا تاريخيا.. وحفني فاجئنا 15 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر خالد عيد: هذا سبب انهيار المحلة.. وحقيقة عرض الزمالك لضم فتح الله 22 دقيقة | الدوري المصري
بدر بانون يخضع لمسحة جديدة لتحديد موقفه من العودة لتدريبات الأهلي 47 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: ميسي ينتظر العقد الرسمي من باريس 58 دقيقة | أوروبا
العريان يكشف لـ في الجول حقيقة احتمالية تغيير حامل علم مصر في حفل ختام الأولمبياد 59 دقيقة | طوكيو 2020
الزمالك يثأر من المحلة بثلاثية ويزيد صراع الصدارة اشتعالا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 3 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 4 خبر في الجول - الأهلي يضم ميكيسون مقابل 14 مليون جنيه
قد ينال إعجابك