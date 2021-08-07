كومان: رحيل ميسي أمر صعب لا يصدق

مازلت صدمة رحيل ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة السابق عن الفريق تمثل الصدمة للعديد، وعلى رأسهم رونالد كومان المدير الفني للبرسا.

ونشر رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" رساله ودع فيها ميسي واصفا الأمر بأنه "لا يصدق حتى الأن".

وقال كومان في رسالته: " لا يزال من الصعب أن نفهم أنك لن تلعب مع برشلونة مرة أخر، شكرا لك على كل ما فعلته لنادينا يا ليو ميسي".

وأضاف "استمتعت حقا بالموسم بأكمله الذي عملنا فيه معا، أنا معجب بأخلاقيات عملك ورغبتك في الفوز، إنها تجعلك أفضل لاعب في العالم، أتمنى لك ولعائلتك الأفضل دائما".

يذكر أن نادي برشلونة الإسباني أعلن الخميس الماضي رحيل نجم الفريق وقائده ليونيل ميسي عن برشلونة، بسبب عدم قدرة البلوجرانا على تسجيل اللاعب وبالتالي تعثر المفاوضات بين الطرفين بسبب اللوائح الإقتصادية لليجا الإسبانية.

وكانت العديد من التقارير الإسبانية والفرنسية أشارت إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هو الأقرب للحصول خدمات أفضل لاعب في العالم، ليكون ضمن صفوف الفريق الباريسي في الموسم الجديد.