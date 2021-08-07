أولمبياد طوكيو 2020 – يحيى خالد ضمن فريق كل النجوم لمنافسات كرة اليد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، عن فريق كل النجوم، من منافسات اللعبة في أولمبياد طوكيو 2020، وفيه يبرز اسم نجم منتخب مصر يحيى خالد.

واختار الاتحاد الدولي لكرة اليد، خالد، في مركز الظهير الأيمن في التشكيل الذي ضم..

حارس المرمى: فينسنت جيرارد (فرنسا)

الظهير الأيمن: يحيى خالد

الظهير الأيسر: ميكيل هانسن (الدنمارك، أفضل لاعب في العالم)

لاعب الخط: لودوفيك فابريجاس (فرنسا)

لاعب الدائرة: نديم ريميل (فرنسا)

الجناح الأيمن: أليكس جوميز (إسبانيا)

الجناح الأيسر: هوجو ديسكات (فرنسا)

أفضل لاعب في البطولة: ماتياس جيسدل (الدنمارك)

استعادت فرنسا عرشها الأولمبي بالفوز بالميدالية الذهبية لكرة اليد للرجال بإسقاط الدنمارك بطلة العالم بنتيجة 25-23 اليوم السبت في طوكيو باليابان.

وخسر منتخب مصر لكرة اليد فرصة الفوز بالميدالية البرونزية بالخسارة من إسبانيا بنتيجة 33-31 في مباراة المركز الثالث بأولمبياد طوكيو 2020.