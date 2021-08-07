تشكيل المحلة – رسلان يقود الهجوم بمعاونة النادري والشيخ والإخميمي ضد الزمالك

السبت، 07 أغسطس 2021 - 17:52

كتب : FilGoal

غزل المحلة

أعلن خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة تشكيل فريقه ضد الزمالك، في مباراة الجولة 28 من الدوري المصري، والمقامة على استاد الإسكندرية.

ويقود خالد رسلان هجوم الفريق، في وجود أحمد النادري وأحمد الشيخ، وصاحب هدف فوز المحلة في مباراة الدور الأول، خالد الإخميمي، خلفه.

وأتى تشكيل المحلة كاملا كالتالي..

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حراسة المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: أحمد عيد التمساح - محمد فتح الله – محمد سامي – فتحي مبروك

الوسط: هشام عادل – أحمد عادل – أحمد النادري – أحمد الشيخ – خالد الإخميمي

الهجوم: خالد رسلان

ويحتل الزمالك وصافة جدول الترتيب بـ 61 نقطة، وهو نفس رصيد الأهلي، لكن فارق المواجهات المباشرة يرجح كفة الأحمر.

فيما يحل المحلة في المركز الـ 13 بـ 32 نقطة.

في الدوري الزمالك غزل المحلة
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