تشكيل الزمالك - شيكابالا أساسي أمام المحلة.. والونش يقود الدفاع

دفع باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بمحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأبيض في التشكيل الأساسي لمواجهة غزل المحلة.

ويلعب الزمالك ضد غزل المحلة في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الـ28 من الدوري المصري، التي تقام بملعب الإسكندرية.

بينما يقود محمود حمدي "الونش" دفاع الزمالك بعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ويجلس على مقاعد البدلاء أيمن حفني لأول مرة منذ عودته للزمالك في شهر يناير الماضي.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الشافي

الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي

الهجوم: سيف الجزيري

وجاءت مقاعد البدلاء كالآتي:

محمد أبو جبل – محمود علاء – حازم إمام – أحمد فتوح – محمد أشرف "روقة" – إسلام جابر – أيمن حفني – حميد أحداد – مروان حمدي.

ويحتل الزمالك وصافة جدول الترتيب بـ 61 نقطة، وهو نفس رصيد الأهلي، لكن فارق المواجهات المباشرة يرجح كفة الأحمر.

فيما يحل المحلة في المركز الـ 13 بـ 32 نقطة.