تشكيل الزمالك - شيكابالا أساسي أمام المحلة.. والونش يقود الدفاع

السبت، 07 أغسطس 2021 - 17:49

كتب : إبراهيم رمضان

احتفال شيكابالا مع زيزو بهدف الزمالك القاتل في المصري

دفع باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بمحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأبيض في التشكيل الأساسي لمواجهة غزل المحلة.

ويلعب الزمالك ضد غزل المحلة في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الـ28 من الدوري المصري، التي تقام بملعب الإسكندرية.

بينما يقود محمود حمدي "الونش" دفاع الزمالك بعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

أخبار متعلقة
قائمة الزمالك - الونش وأيمن حفني وأحداد حاضرون ضد المحلة التشكيل المتوقع لـ الزمالك - سيف الجزيري يقود الهجوم أمام المحلة.. ومفاضلة في الوسط مصدر من وادي دجلة لـ في الجول: الزمالك طلب ضم رباعي الفريق

ويجلس على مقاعد البدلاء أيمن حفني لأول مرة منذ عودته للزمالك في شهر يناير الماضي.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الشافي

الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي

الهجوم: سيف الجزيري

وجاءت مقاعد البدلاء كالآتي:

محمد أبو جبل – محمود علاء – حازم إمام – أحمد فتوح – محمد أشرف "روقة" – إسلام جابر – أيمن حفني – حميد أحداد – مروان حمدي.

ويحتل الزمالك وصافة جدول الترتيب بـ 61 نقطة، وهو نفس رصيد الأهلي، لكن فارق المواجهات المباشرة يرجح كفة الأحمر.

فيما يحل المحلة في المركز الـ 13 بـ 32 نقطة.

الزمالك غزل المحلة شيكابالا في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - الزمالك ضد غزل المحلة 6 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدرع الخيرية - مانشستر سيتي (0) - (0) ليستر سيتي.. بوووم جوندوجان 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل المحلة – رسلان يقود الهجوم بمعاونة النادري والشيخ والإخميمي ضد الزمالك 41 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - شيكابالا أساسي أمام المحلة.. والونش يقود الدفاع 44 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الدرع الخيرية – جريليش على دكة سيتي واختيارات شابة.. وهجوم قوي لـ ليستر ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة الزمالك - الونش وأيمن حفني وأحداد حاضرون ضد المحلة ساعة | الدوري المصري
داندي يونايتد يوقف مسيرة رينجرز بعد 521 يوما بلا هزيمة 2 ساعة | أوروبا
أولمبياد طوكيو 2020 - البرازيل تحافظ على الذهب وتصعق إسبانيا بهدف مالكوم 2 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 3 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 4 خبر في الجول - الأهلي يضم ميكيسون مقابل 14 مليون جنيه
قد ينال إعجابك