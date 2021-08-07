قائمة الزمالك - الونش وأيمن حفني وأحداد حاضرون ضد المحلة

السبت، 07 أغسطس 2021 - 17:04

كتب : FilGoal

الزمالك - المقاصة

أعلن الزمالك قائمته لمواجهة ضيفه غزل المحلة اليوم السبت في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

وانضم محمود حمدي "الونش" للقائمة بعد عودته من طوكيو إثر المشاركة مع منتخب مصر في الأولمبياد.

وشهدت القائمة انضمام أيمن حفني الذي عاد للزمالك في يناير الماضي، ووجود المهاجم حميد أحداد.

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وجاءت القائمة:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل

الدفاع: حازم إمام وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح ومحمد عبد الشافي ومحمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الغني

وسط الملعب: طارق حامد وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف "روقا" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأشرف بنشرقي وأحمد سيد "زيزو" وأيمن حفني

الهجوم: حميد أحداد وسيف الدين الجزيري ومروان حمدي

وفضل المدرب باتريس كارتيرون إعلان القائمة قبل اللقاء بساعتين.

وتنطلق المباراة الساعة 7 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 2.

ويحتل الزمالك وصافة ترتيب الدوري بفارق المواجهتين المباشرتين عن الأهلي المتصدر وحامل اللقب.

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