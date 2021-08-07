أولمبياد طوكيو 2020 - البرازيل تحافظ على الذهب وتصعق إسبانيا بهدف مالكوم

حصدت البرازيل الميدالية الذهبية لكرة القدم رجال للمرة الثانية على التوالي بالفوز على إسبانيا 2-1 عقب التمديد لشوطين إضافيين في أولمبياد طوكيو 2020.

سجل هدفا البرازيل: ماتيوس كونيا ومالكوم، فيما سجل ميكيل أويارزابال هدف إسبانيا الوحيد.

وكان منتخب المكسيك قد حصد الميدالية البرونزية بالتفوق على اليابان في مباراة المركز الثالث.

وأصبح منتخب البرازيل خامس منتخب يحقق ذهبية الأولمبياد مرتين متتاليتين بعد بريطانيا العظمى في دورتي 1908 و1912، وأوروجواي في دورتي 1924 و1928، المجر بين 1964 و1968، والأرجنتين 2004 و2008.

وأصبحت تلك الميدالية السابعة للسامبا بعد: فضية 1984 لوس أنجلوس، وفضية 1988 سيول وفضية 2012 لندن، وبرونزية أتلانتا 1996، وبرونزية 2008 بكين، وذهبية ريو 2016.

كما حصد القائد داني ألفيش اللقب رقم 43 في تاريخه مع المنتخب والأندية.

O OURO CONTINUA NO BRASIL! Foi na raça, na dedicação e no talento do futebol brasileiro! A medalha dourada é nossa mais uma vez e agora podemos comemorar! Obrigado, #SeleçãoOlímpica! Vocês são incríveis e marcaram os seus nomes na história! ⚽🏅🇧🇷💚💛#BRAxESP #JogosOlímpicos pic.twitter.com/m0o8sVfwqk — CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 7, 2021

التشكيل

قاد الثنائي ريتشارلسون وماتيوس كونيا هجوم السامبا الأولمبي.

فيما قاد ميكيل أويارزابال ومن خلفه داني أولمو وماركو أسينسيو هجوم الماتادور الأولمبي.

وصف المباراة

مرت أول ربع ساعة وكاد ميكيل أويارزابال أن يتقدم مبكرا للإسبان برأسية إلا أن دييجو كارلوس شتت من على خط المرمى في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 26 هدد ريتشارلسون مرمى أوناي سيموني لكن تصويبته مرت بجوار القائم الأيمن.

في الدقيقة 37 احتسب الحكم ركلة جزاء للبرازيل على أوناي سيمون بعد تدخل هوائي على ماتيوس كونيا.

انبرى ريتشارلسون لركلة الجزاء وسدد كرة قوية مرت أعلى من العارضة، ليظل التعادل السلبي سائدا.

كونيا أنهى الشوط الأول بهدف تقدم في الثواني الأخيرة بعدما حوّل عرضية القائد داني ألفيش في الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.

في الدقيقة 53 عاندت العارضة لتسديدة ريتشارلسون بعد كرة صاروخية سددها بيسراه.

وفي الدقيقة 61 استطاع كارلوس سولير من إرسال عرضية متقنة أودعها ميكيل أويارزابال في الشباك بتسديدة على الطائر.

هدف يعني لم تحافظ البرازيل على شباكها نظيفة في النهائيات الخمس التي لعبتها في بطولة كرة القدم للرجال في الأولمبياد.

وقبل دقيقتين من نهاية اللقاء تصدت العارضة لتسديدة صاروخية من بريان خيل، وبعدها انتقل الفريقين لشوطين إضافيين.

الشوط الإضافي الأول تواصل فيه التعادل.

وفي الشوط الإضافي الثاني ومن كرة طولية أرسل أنتوني كرة طولية لمالكوم الذي تفوق على خيسوس فاييخو في سباق سرعة وسدد كرة قوية سكنت الشباك في الدقيقة 109.

هدف وزنه ذهب بعدما قاد السامبا لحصد المركز الأول وذهبية أولمبياد طوكيو 2020.