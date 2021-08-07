داندي يونايتد يوقف مسيرة رينجرز بعد 521 يوما بلا هزيمة

السبت، 07 أغسطس 2021 - 16:16

كتب : عبد الرحمن فوزي

ستيفن جيرارد

أنهى داندي يونايتد سلسلة اللاهزيمة التي استمرت 521 يوما لرينجرز بعد الفوز عليه بهدف في الجولة الثانية من الدوري الاسكتلندي الممتاز.

سجل هدف داندي يونايتد الوحيد في المباراة جيمي روبسون في الدقيقة الـ 64.

وكان رينجرز قد توج تحت قيادة ستيفن جيرارد بالدوري الاسكتلندي في الموسم الماضي دون التعرض لأي هزيمة طوال الموسم.

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وتعرض رينجرز للهزيمة الأخيرة بالدوري في موسم 2019/2020 يوم 4 مارس 2020 من هاملتون بنفس النتيجة، في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الاسكتلندي.

واحتاجت الأندية الاسكتلندية لسنة وخمسة أشهر وثلاثة أيام من أجل تحقيق الفوز مجددا على رينجرز في الدوري.

وخاض رينجرز 40 مباراة في الدوري الاسكتلندي خلال تلك الفترة، ونجح في الفوز بـ 34 مباراة وتعادل ست مرات.

وفاز رينجرز في الجولة الأولى من الدوري على ليفينجستون بثلاثة أهداف دون مقابل، بينما تعرض داندي للهزيمة أمام أبردين بهدفين دون مقابل.

ويلتقي رينجرز المباراة المقبلة مع روس كاونتي خارج أرضه، كما سيخرج داندي يونايتد خارج أرضه أيضا لمواجهة سان جونستون.

الدوري الإسكتلندي الممتاز جلاسكو رينجرز ستيفان جيرارد
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