العودة تقترب.. سكاي: تشيلسي قاب قوسين أو أدنى من لوكاكو

بعد مفاوضات استمرت أياما يبدو تشيلسي قريبا من إعادة لاعبه السابق روميلو لوكاكو بعدما وصل لاتفاق مع إنتر ميلان وفقا لشبكة سكاي سبورتس.

روميلو لوكاكو النادي : إنتر ميلان تشيلسي

وقالت الأخيرة إن اللاعب البلجيكي البالغ عمره 28 عاما سينتقل لبطل أوروبا مقابل 115 مليون يورو.

وأضافت أن الاتفاق شبه نهائي بين الناديين وتتبقى تفاصيل صغيرة على إعلان الصفقة.

وكتبت سكاي أن الصفقة لن تتضمن لاعبا آخر ينتقل في المقابل من تشيلسي إلى إنتر ميلان.

بعد تألقه في الملاعب الإيطالية وتتويجه بالدوري مع فريق نيراتزوري، وفي ظل أزمة مالية يعيشها الأخير، أراد تشيلسي إعادة المهاجم لوكاكو.

ظهر لوكاكو مع أندرلخت ليظفر به تشيلسي في 2011، أعاره الأخير إلى وست بروميتش ألبيون ثم إيفرتون.

وفي 2014 ضمه إيفرتون بشكل نهائي من تشيلسي، وبعد 3 أعوام وبأكثر من ضعف ثمنه انتقل إلى مانشستر يونايتد.

وبعد موسمين مع فريق الشياطين الحمر انتقل إلى إنتر في 2019 مقابل 74 مليون يورو.