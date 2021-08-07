فريال أشرف بعد التتويج بالذهب: أقل شيء أستطيع تقديمه لمصر.. وهذا شرف لي

السبت، 07 أغسطس 2021 - 15:43

كتب : FilGoal

فريال أشرف تتوج بذهبية الكاراتيه في طوكيو 2020

"أقل شيء أستطيع تقديمه لمصر" هكذا تحدثت فريال أشرف عقب التتويج بالميدالية الذهبية في الكارتيه بوزن أكثر من 61 كيلوجراما.

وحققت فريال أشرف أول ميدالية ذهبية لمصر في دورة طوكيو 2020، بعدما حصد الفراعنة 4 ميداليات برونزية وميدالية فضية من نصيب أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث.

وقالت فريال عقب التتويج بالذهبية: "أقل شيء أستطيع تقديمه لمصر، وهو شيء بسيط جدا".

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وأضافت عبر قناة بي إن سبورتس "لا أستطيع وصف كيف كانت اللحظة صعبة، الله عوضني عن كل شيء يقف دائما بجانبي خاصة في الأوقات التي تحتاجه فيها".

وأردفت "حتى الآن لم استوعب، تعبت كثيرا والله لم يُهدر تعبي، لو شكرت الله من هنا لآخر عمري، شكرا لله، لن تكون هناك كلمة تصف ذلك، الحمد لله".

وواصلت "شكرا أمي وأبي وأشقائي ومدربين الذين تعبوا معي، وشكرا لكل شعب مصر وربنا قدرني أنا أسعد أي شخص مصري ولو بجزء بسيط، وهذا شرف لي".

وأتمت "الكاراتيه خاصة السيدات متميز في مصر، اللعبة زادت صعوبة بعد إدراجها في الأولمبياد، حاولنا السيطرة وكنا نحقق بطولات العالم والآن وضعنا مصر ضمن العظماء في الأولمبياد والتواجد على منصات التتويج".

والميدالية هي الذهبية الأولى لمصر في الألعاب الأولمبية منذ تتويج كرم جابر في المصارعة الرومانية في أثينا 2004.

وفازت فريال في الدور الأول على الصينية لي جونج والسويسرية إلينا كيريتشي وتعادلت مع الجزائرية لمياء معطوب وخسرت ضد الإيرانية حميدة أباسالي.

وبعدما تصدرت مجموعتها واجهت الكازاخية صوفيا بيرولتسيفا بنتيجة 5-4 في الدور نصف النهائي.

قبل أن تُسقط إرينا زارتسكا، بطلة العالم في مدريد 2018، في النهائي.

فريال أشرف كاراتيه أولمبياد طوكيو 2020
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