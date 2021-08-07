أولمبياد طوكيو 2020 - يد فرنسا تعانق الذهب بالثأر من الدنمارك وتنفرد بالرقم القياسي

السبت، 07 أغسطس 2021 - 15:36

كتب : FilGoal

فينسو جيرارد - فرنسا

استعادت فرنسا عرشها الأولمبي بالفوز بالميدالية الذهبية لكرة اليد للرجال بإسقاط الدنمارك بطلة العالم بنتيجة 25-23 اليوم السبت في طوكيو باليابان.

وتفوقت فرنسا على منافستها ولم تفرط في التقدم منذ الدقيقة 13 وتألق حارس مرماها فينسو جيرارد.

وأنهت فرنسا الشوط الأول متقدمة بنتيجة 14-10 قبل أن تواصل أفضليتها وتظفر بالميدالية الذهبية الثالثة في تاريخها.

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وبذلك انفردت فرنسا بالرقم القياسي كأكثر فريق توج بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية بعدما كانت متساوية مع الاتحاد السوفيتي وكرواتيا ويوغوسلافيا.

وظفرت فرنسا بذهبيتها الأولى في بكين 2008 بالفوز على آيسلندا وحافظت على لقبها في لندن 2012 بإسقاط السويد.

لكنها خسرت النهائي أمام الدنمارك في ريو دي جانيرو 2016.

والآن ثأرت من الدنمارك التي خاضت النهائي للمرة الثانية في تاريخها.

وكانت إسبانيا حققت الميدالية البرونزية بالفوز على مصر التي بلغت نصف النهائي لأول مرة في تاريخها.

فرنسا الدنمارك طوكيو 2020
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