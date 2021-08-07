سبورت: أجويرو لا ينوي مغادرة برشلونة

بخلاف ما ذكره برنامج El Porteria، تقول صحيفة سبورت الإسبانية إن سيرخيو أجويرو أبلغ مسؤولي نادي برشلونة أنه سعيد بوجوده في الفريق.

سيرخيو أجويرو النادي : برشلونة برشلونة

بعدما تأكد رحيل صديقه ليونيل ميسي عن برشلونة، ذكر El Porteria أن أجويرو الأرجنتيني غاضب من قرار النادي ويريد المغادرة.

تمنى أجويرو (33 عاما) مجاورة ميسي (34 عاما) في ملعب كامب نو، لكن بسبب قواعد مالية لم يستطع برشلونة تجديد عقد الأخير.

وكتبت سبورت أنه رغم ذلك، أجويرو لا يفكر في الرحيل عن برشلونة.

وانضم المهاجم إلى برشلونة في يونيو الماضي في صفقة انتقال حر بعدما انتهى عقده مع مانشستر سيتي.

ولحق به ممفيس ديباي وإريك جارسيا وإيمرسون.

ويلعب برشلونة يوم الأحد ضد ضيفه يوفنتوس في كأس خوان جامبر الودية.

وسيستهل الفريق مشواره في الدوري الإسباني باستضافة ريال سوسييداد في 15 أغسطس المقبل.