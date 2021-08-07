سبورت: أجويرو لا ينوي مغادرة برشلونة

السبت، 07 أغسطس 2021 - 15:10

كتب : FilGoal

أجويرو

بخلاف ما ذكره برنامج El Porteria، تقول صحيفة سبورت الإسبانية إن سيرخيو أجويرو أبلغ مسؤولي نادي برشلونة أنه سعيد بوجوده في الفريق.

سيرخيو أجويرو

النادي : برشلونة

برشلونة

بعدما تأكد رحيل صديقه ليونيل ميسي عن برشلونة، ذكر El Porteria أن أجويرو الأرجنتيني غاضب من قرار النادي ويريد المغادرة.

تمنى أجويرو (33 عاما) مجاورة ميسي (34 عاما) في ملعب كامب نو، لكن بسبب قواعد مالية لم يستطع برشلونة تجديد عقد الأخير.

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 - السعودي حامدي يخسر نهائي الكاراتيه بسبب ضربة عنيفة أولمبياد طوكيو 2020 - ميدالية عربية جديدة.. البحرينية كالكيدان تحقق فضية 10000 متر فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد إصابة لينجارد بفيروس كورونا

وكتبت سبورت أنه رغم ذلك، أجويرو لا يفكر في الرحيل عن برشلونة.

وانضم المهاجم إلى برشلونة في يونيو الماضي في صفقة انتقال حر بعدما انتهى عقده مع مانشستر سيتي.

ولحق به ممفيس ديباي وإريك جارسيا وإيمرسون.

ويلعب برشلونة يوم الأحد ضد ضيفه يوفنتوس في كأس خوان جامبر الودية.

وسيستهل الفريق مشواره في الدوري الإسباني باستضافة ريال سوسييداد في 15 أغسطس المقبل.

أجويرو برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
داندي يونايتد يوقف مسيرة رينجرز بعد 521 يوما بلا هزيمة 36 دقيقة | أوروبا
أولمبياد طوكيو 2020 - البرازيل تحافظ على الذهب وتصعق إسبانيا بهدف مالكوم 38 دقيقة | طوكيو 2020
العودة تقترب.. سكاي: تشيلسي قاب قوسين أو أدنى من لوكاكو 49 دقيقة | ميركاتو
يونايتد يسحق إيفرتون برباعية استعدادا للموسم الجديد 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فريال أشرف بعد التتويج بالذهب: أقل شيء أستطيع تقديمه لمصر.. وهذا شرف لي ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - يد فرنسا تعانق الذهب بالثأر من الدنمارك وتنفرد بالرقم القياسي ساعة | طوكيو 2020
سبورت: أجويرو لا ينوي مغادرة برشلونة ساعة | ميركاتو
أولمبياد طوكيو 2020 - السعودي حامدي يخسر نهائي الكاراتيه بسبب ضربة عنيفة 2 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 3 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 4 خبر في الجول - الأهلي يضم ميكيسون مقابل 14 مليون جنيه
قد ينال إعجابك