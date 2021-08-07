أولمبياد طوكيو 2020 - السعودي حامدي يخسر نهائي الكاراتيه بسبب ضربة عنيفة

السبت، 07 أغسطس 2021 - 14:39

كتب : FilGoal

السعودي طارق حامدي - كاراتيه - طوكيو 2020

خسر السعودي طارق حامدي نهائي الكاراتيه وزن أكثر من 75 كجم أمام الإيراني سجاد جانزاده بتصويت الحكام بعد ضربة عنيفة زائدة عن الحد في أولمبياد طوكيو.

واكتفى السعودي بالفضية محققا الميدالية الرابعة في تاريخ المملكة في الأولمبياد.

وكان حامدي متفوقا في النتيجة 4-1 على البطل الإيراني إلا أن ضربة قوية في وجه الخصم أسقطته أرضا.

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ولم يستطع الإيراني استكمال اللقاء، وقرر الحكام اعتبار الإيراني فائزا بنتيجة 4-0.

وأصبحت تلك الفضية الثانية للسعودية بعد سيدني 2000، إذ سبق أن حققت السعودية فضية واحدة وبرونزيتين في سيدني ولندن 2012.

وتعد السعودية ثامن دولة عربية تحقق ميدالية في طوكيو 2020.

أولمبياد طوكيو 2020 كاراتيه السعودي طارق حامدي
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