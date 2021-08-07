أولمبياد طوكيو 2020 - ميدالية عربية جديدة.. البحرينية كالكيدان تحقق فضية 10000 متر

حصدت البحرينية كالكيدان جيزاهيني فضية سباق 10000 متر ضمن ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو 2020.

وحلت البحرينية في المركز الثاني بزمن قدره 29 دقيقة 56 ثانية و18 جزء من الثانية.

وجاءت كالكيدان بعد الهولندية سيفان حسن والتي حققت الذهبية بتوقيت زمنه 29:55.32.

كالكيدان هي لاعبة إثيوبية وحصلت على الجنسية البحرينية في 2013.

وحققت للبحرين أول ميدالية في طوكيو 2020، بعد ذهبية وفضية في ريو 2016 وذهبية في لندن 2012.

وأصبحت تلك الميدالية الرابعة للبحرين في التاريخ، وجميعها في ألعاب القوى.

وتعد البحرين سابع دولة عربية تحقق ميدالية في طوكيو 2020، ومن المنتظر أن تنضم لهم السعودية في الكاراتيه.