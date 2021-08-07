إصابة لينجارد بفيروس كورونا

أعلن مانشستر يونايتد في بيان رسمي إصابة جيسي لينجارد لاعب الفريق بفيروس كورونا.

جيسي لينجارد النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وأشار النادي في بيانه إلى أن مسحة لينجارد جاءت إيجابية بفيروس كورونا على الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليه.

وعلق لينجارد على الخبر عبر حسابه على تويتر قائلا:"لقد تحطمت حقا بعد أن جاءت النتيجة إيجابية بعد تحضير جيد لبداية الموسم، ولحسن الحظ أشعر أنني بخير وسأتبع الإرشادات وسأعود مع الأولاد إلى أرض الملعب قريبا جدا، شكرا لدعمكم".

لينجارد كان قد قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لوست هام يونايتد.

وشارك لينجارد الموسم الماضي 19 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل تسعة أهداف وصناعة خمسة آخرين.

وسيفتتح مانشستر يونايتد موسمه بمواجهة ليدز يونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 14 أغسطس على ملعب أولد ترافورد.