أولمبياد طوكيو 2020 - ذهبية أولى لـ مصر؟ فريال أشرف تتأهل لنهائي الكاراتيه

تأهلت المصرية فريال أشرف لنهائي الكاراتيه وزن أكثر من 61 كيلوجراما بعد فوزها على الكازاخية صوفيا بيرلوتسيفا بنتيجة 5-4 اليوم السبت.

واقتنصت كل لاعبة نقطة في بداية المباراة قبل أن تتقدم فريال (22 عاما) بنتيجة 2-1 وتحصل على الأفضلية.

ثم تقدمت مجددا قبل أن تعود الكازاخية وتتعادل 3-3.

قبل أن تتقدم فريال مرة أخرى بنتيجة 5-4 لكنها خسرت الأفضلية بعد خروجها من الملعب.

وحافظت فريال على تقدمها لتعبر للنهائي لمواجهة إرينا زارتسكا المنتمية لأذربيجان في تمام الساعة 1:55 مساء السبت.

وبإمكان فريال الفوز بأول ميدالية ذهبية لمصر في طوكيو 2020، وعلى الأقل ستكون صاحبة الفضية الثانية للفراعنة في الألعاب الأولمبية بعدما اقتنص أحمد الجندي الفضة في الخماسي الحديث.

وفازت مصر بأربع ميداليات برونزية في طوكيو 2020 أولاها كانت من نصيب هداية ملاك في التايكوندو وزن أقل من 67 كجم.

والثانية لسيف عيسى في التايكوندو وزن أقل من 80 كجم.

والثالثة لمحمد إبراهيم السيد "كيشو" في المصارعة الرومانية وزن 67 كجم.

والرابعة لجيانا لطفي في الكاراتيه وزن أقل من 61 كجم.

وبذلك بات رصيد مصر 6 ميداليات في طوكيو 2020 وهي أعلى حصيلة متنوعة من الميداليات في دورة واحدة عبر تاريخ الفراعنة.