انتهت أولمبياد طوكيو 2020 قدم - إسبانيا (1) (2) البرازيل.. ذهبية للسامبا

يقدم FIlGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إسبانيا والبرازيل في نهائي منافسات في كرة القدم رجال بأولمبياد طوكيو 2020.

ويسعى كل منتخب لتحقيق الذهبية الثانية، البرازيل بعد ريو 2016 وإسبانيا بعد برشلونة 1992.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

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انتهت

ق 108: جوووول قاتل للبرازيل.. كرة طولية ويتفوق مالكوم في سباق السرعة على فاييخو ويسدد على يمين الحارس.

نهاية الشوط الثاني.. إلى أشواط إضافية

ق 88: العارضة تتصدى لتسديدة بريان خيل لاعب إسبانيا.

ق 61: جوووول عرضية من الجهة اليسرى يودعها أويارزابال على الطائر في الشباك؟

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: جووووول أول للبرازيل عن طريق ماتيوس كونيا

ق 38: ريتشارلسون يهدر ركلة الجزاء أعلى من القائم.

ق 36: ضربة جزاء للبرازيل بعد العودة لتقنية الفيديو.

بداية اللقاء